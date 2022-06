In arrivo, a partire dal 30 Giugno, Mistero a Saint-Tropez, una nuova commedia poliziesca ambientata sulla riviera francese degli anni ’70

Il 30 Giugno arriverà al cinema una nuova, divertente, slapstick comedy, diretta da Nicolas Benamou. Si tratta di Mistero a Saint-Tropez, distribuita in Italia da Medusa Film, in collaborazione con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Mistero a Saint-Tropez è una commedia degli equivoci, ambientato nella French Riviera degli anni ’70, ricca di gag esilaranti interpretati da un eccezionale cast che riunisce le più grandi stelle della commedia francese.

Il cast

Tra le sopracitate stelle possiamo ricordare Benoît Poelvoorde, amato per la sua interpretazione in Dio esiste e vive a Bruxelles; Christian Clavier, che abbiamo imparato a conoscere in numerose pellicole e che nel film vestirà i panni di un inverosimile ispettore alla Clouseau; Thierry Lhermitte, che abbiamo potuto ammirare in La Cena dei Cretini; la magnifica Rossy De Palma, eclettica e magnetica musa dei migliori film di Almodovar; e per concludere il pluripremiato e ormai annoverato nell’Olimpo della storia del cinema, Gérard Depardieu.

La trama

Mistero a Saint-Tropez è una commedia poliziesca tutta da ridere, grazie all’improbabile Commissario Botta, l’unico rimasto disponibile nella torrida estate di Saint-Tropez, per poter indagare su tutti gli incidenti sospetti e gli strani imprevisti che rovinano il soggiorno estivo in Costa Azzurra dei coniugi Croissant.

I miliardari non possono certo fare a meno di sottarsi alla moda del yèyè e, come ogni anno, organizzano una festa che è l’evento del jet set per eccellenza, nella loro sontuosa villa in Costa Azzurra.

Tuttavia qualcuno ha messo nel mirino la coppia e, anche rivolgendosi al ministro Jacques Chirac per trovare il miglior detective di Parigi, l’unico che si riesce a trovare nella calda estate di Saint-Tropez, è il commissario Botta, quasi in pensione e dal curriculum disastroso.

Riusciranno ad incastrare chi cerca di rovinare l’estate alla coppia?

Non ci resta che andare al cinema e scoprirlo!

Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci qui!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.