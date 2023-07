Spider-Man: Across the Spider-Verse, la data d’uscita nella versione digitale

Sony rivela la data d’uscita in versione digitale, del film Spider-Man: Across the Spider-Verse. Uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso giugno; ecco tutto quello che c’è da sapere sull’ultima versione home video, DVD e Blue Ray

Dopo il successo ottenuto nelle sale lo scorso giugno; Sony rivela la data d’uscita ufficiale del secondo capitolo di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Tratta dai fumetti Marvel Ultimate; una strada nuova in un multiverso ignoto, attraverso le avventure dello dello Spider-Man di Miles Morales.

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’ultima versione home video, DVD e Blue Ray di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

‘SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE’ will release on VOD on August 8. pic.twitter.com/yyh1DAG95u — A Shot. (@justashottt_) July 17, 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse e la versione digitale

Uscito nelle sale lo scorso giugno; il film Spider-Man: Across the Spider-Verse ha conquistato l’attenzione del grande pubblico; incassando ben 660 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni, confermandosi come il miglior successo per Sony Animation. Sequel del film di successo Spider-Man: Un nuovo Universo (uscito vincitore del Premio Oscar in qualità di Miglior Film di Animazione); Spider-Man: Across the Spider-Verse riprende le avventure di Miles Morales, alle prese con un multiverso ricco di pericoli e personaggi uguali a lui. Ecco la sinossi ufficiale

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di Spider-Man incaricata di proteggerne l’esistenza. Tuttavia, quando gli eroi si scontrano su come gestire una nuova minaccia, Miles si ritrova contro le altre sue versioni. Dovrà presto ridefinire il significato di eroe per poter salvare le persone che ama di più

La versione digitale sarà acquistabile su piattaforme streaming come Amazon Prime Video, iTunes, Vudu e Google Play Movies & TV, a partire dal prossimo 8 agosto 2023. Mentre l’uscita DVD e Blu-ray è prevista per settembre 2023. Il terzo capitolo per ora in lavorazione Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ha segnato come data d’uscita marzo 2024.

