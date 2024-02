Oscar 2024: dove vederli in Italia

Anche quest’anno arriva l’ennesima edizione degli Oscar, la più grande premiazione del mondo del cinema dedicata ai lavoratori più grandi del settore cinematografico, che siano attori o registi; ora parliamo degli Oscar 2024 e dove vederli in Italia

Qualche settimana fa siamo venuti a scoprire la lista completa dei nominati, che parteciperanno alla 96° edizione degli Oscar. Questa nuova edizione si terrà nella notte tra il 10 e l’11 marzo a Hollywood. In molti stiamo aspettando questa edizione degli Oscar, anche in merito ad alcune controversie che abbiamo sentito di recente. Un esempio lampante è il caso di Barbie, che di per sé è un film femminista che promuove i diritti del genere femminile. Agli Oscar, infatti, Margot Robbie non è stata nominata, ma al contrario hanno nominato Ryan Gosling per il miglior attore non protagonista. Scopriamo insieme dove vedere gli Oscar 2024 e vedere come andrà a finire questa premiazione (sperando che non ci sia nessuno scandalo o schiaffo).

Rai 1 e gli Oscar 2024, ecco dove vederli

In Italia avremo modo di vedere gli Oscar 2024 infatti su Rai 1. La notizia era stata diffusa da Cinematografo e oggi ce l’ha confermato la Rai stessa e anche altre fonti. Il comunicato stampa ufficiale deve ancora arrivare, ma abbiamo già alcune informazioni a riguardo. Ormai è infatti ufficiale che l’evento della premiazione sarà visibile sul canale del digitale terrestre (e sarà recuperabile anche su RaiPlay nel caso non riusciate o non possiate restare svegli fino a tarda notte per vedere l’evento). L’evento sarà commentato da Alberto Matano (anche se non abbiamo ancora delle conferme a riguardo). In ogni caso sarà possibile seguire la cerimonia anche in lingua originale. Il nostro paese, tra l’altro, può andare estremamente fiero di presentare Io Capitano, che rientra tra i nominati dei migliori film internazionali stranieri. Ma sappiamo tutti che i grandi protagonisti dell’evento saranno Barbie e Oppenheimer, che si contenderanno molti premi e sarà un vero e proprio scontro tra titani.

Noi aspettiamo con curiosità di vedere tutti i vincitori dell’evento. Secondo voi chi vincerà? Scatenatevi nei commenti con le vostre teorie! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre notizie dal mondo del cinema e molto altro.

