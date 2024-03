Oliver Bearman: chi è, carriera e curiosità del nuovo predestinato in casa Ferrari

Chi è Oliver Bearman, il nuovo predestinato in casa Ferrari che nella giornata di ieri ha coronato il suo sogno di correre per il Cavallino

Il talento c’è, la faccia da bravo ragazzo pure, nella giornata di ieri abbiamo potuto osservare per la prima volta il talento del 18enne inglese Oliver Bearman, prodotto della Ferrari Driver Academy. Andiamo a scoprire chi è il nuovo predestinato in casa Ferrari.

La prima volta non si scorda mai, in questo caso per il giovanissimo talentino prodotto dalla FDA Oliver Bearman quella di ieri non è stata una giornata qualsiasi. Ma partiamo dal motivo che ha portato il 18enne inglese ad affiancare Leclerc sulla SF-24. Nella giornata di giovedì, il pilota ferrarista Carlos Sainz presentava dei problemi di natura intestinale e il suo correre era a rischio. Detto fatto, al venerdì il madrileno è stato costretto a dare forfait a causa di un’appendicite (già operato e al momento in hotel a riposo.) A meno di clamorosi colpi di scena Carlos lo vedremo nel GP d’Australia fra due settimane.

In Ferrari non hanno dubbi, tocca ad Oliver Bearman, il quale la mattina si stava preparando per la gara di Formula 2 con il team Prema. Ollie, così viene chiamato nel paddock, si ritrova così, complice la sfortuna che ha colpito il numero 55, a veder realizzare il suo sogno di guidare una monoposto di F1 e per giunta una Ferrari.

L’età non è un problema | Oliver Bearman, chi è

Partiamo dall’inizio, Oliver Bearman, “uomo orso” che tra l’altro ha disegnato sulla calotta del casco, è nato l’8 maggio del 2005 a Chelmsford. All’età di 8 anni inizia a correre con i kart. Nel 2020 debutta in Formula 4 diventnando il primo pilota in assoluto a vincere sia il campionato italiano che tedesco di Formula 4. Poi, nel 2022 arriva la svolta, entra a far parte della Ferrari Driver Academy ed è oggi il pilota di riserva sia della Ferrari che della scuderia satellite Haas. Bearman è sceso in pista con il numero 38, lo stesso di Mike Hawthorn con cui vinse il GP di Spagna con Ferrari nel 1954. Inoltre, la coppia Leclerc-bearman va a formare la line-up di piloti più giovane di sempre per il Cavallino: 22 anni e 230 giorni.

E proprio ieri nelle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita Oliver è andato vicinissimo (a soli 36millesimi) da una clamorosa qualificazione nel Q3, insomma non male per essere la prima volta che guidava la SF-24 nella realtà. Le parole del talento di Oliver Bearman:

“Deluso per non essere in top 10, in gara voglio arrivare a punti.”

Gli elogi dai big | Oliver Bearman, chi è

Quest’oggi alle ore 18 si correrà la gara sul circuito di Jeddah, ma Ollie è già nella storia, diventando il più giovane pilota della Ferrari a debuttare in F1 a soli 18 anni e 305 giorni. Le sue prime parole sono state queste:

“Non ho avuto il tempo di agitarmi, ho pensato soltanto ad avere sin da subito un buon feeling con la monoposto.”

Nel paddock fioccano complimenti persino dal numero 1 Max Verstappen che esclama: “Impressionante!”, anche elogi da parte del suo compagno Charles Leclerc: “Ollie ha fatto un lavoro pazzesco, senza conoscere la macchina su uno dei circuiti più difficili del calendario”.

E a voi ha impressionato il giovane Oliver Bearman? Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo dei motori e non solo.