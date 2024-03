Panasonic Lumix DMC-G7 è una fotocamera mirrorless di casa Panasonic che mette a disposizione alte prestazioni alla portata di un pubblico ampio e ad un ottimo prezzo, soprattutto con questa offerta su Amazon

Panasonic Lumix DMC-G7 è una mirrorless con sensore 4/3 (2.0x) da 16 megapixels che mette a disposizione alte prestazioni, soprattutto nel reparto video ad un prezzo alla portata di un pubblico di professionisti e appassionati. Si aggiunge un’offerta Amazon che mette a disposizione la Lumix G7 con l’obiettivo kit 12-60/3.5-5.6. Questa fotocamera mirrorless è stata prodotta nel 2015 e rimane molto apprezzata per il reparto video, grazie alla possibilità di produrre video in 4k.

La Panasonic Lumix DMC-G7 con obiettivo 16-60 mm f 3.5-5.6. è in offerta su Amazon al prezzo di 559,99 € con uno sconto del 6% ed è possibile acquistarla cliccando sul box qui sotto.

Panasonic Lumix DMC-G7: imperdibile offerta su Amazon

Continuano le offerte Panasonic su Amazon e questa volta ci concentriamo sulla Panasonic Lumix DMC-G7 che è una mirrorless molto amata dal pubblico sebbene siano passati diversi anni dalla sua produzione. Il motivo per cui è molto apprezzata è il reparto video, che sappiamo sulle Panasonic è molto forte: qui abbiamo registrazione video 4K sorprendentemente fluidi e ad alta risoluzione (3.840 x 2.160 pixel), con una nuova tecnologia di trattamento delle immagini che trae vantaggio da queste eccezionali capacità video 4K per estrapolare immagini da 8 megapixel con una accuratezza mai vista prima. La funzione “4K Photo” permette di catturare anche la più sfuggevole opportunità fotografica con la massima precisione.

Da non sottovalutare neanche il reparto fotografico, perché Lumix G7 incorpora un sensore da 16 Megapixel, sviluppato per realizzare immagini ad alta risoluzione riducendo al minimo difetti e rumore anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore presenta il Venus Engine che analizza, valuta e riproduce accuratamente ogni colore presente nella scena, restituendo foto nitide e luminose e video fedeli all’originale.

