The Walking Dead: Daryl Dixon, nuovo teaser trailer e poster per lo spin-off!

AMC ha condiviso, nelle scorse ore, un nuovo teaser trailer e un poster di The Walking Dead: Daryl Dixon, la serie spin-off del popolarissimo franchise in arrivo nel corso dell’autunno: scopriamo insieme tutti i dettagli

The Walking Dead è un franchise popolarissimo che include, trasversalmente, una grande lista di medium diversi: dai videogiochi, ai fumetti, passando ovviamente per le serie TV. E tutti gli appassionati del franchise saranno felici di sapere che, nel corso dell’autunno, arriverà anche una serie spin-off ufficiale prodotta da AMC su Daryl Dixon. Nelle scorse ore, la stessa azienda ha divulgato un nuovo teaser trailer (che trovate qua sotto) e un poster dedicato allo spin-off.

Daryl Dixon si presenta con un nuovo teaser trailer nel suo spin-off di The Walking Dead: pronti per andare in Francia?

Nel 2022 abbiamo visto concludersi la serie madre di The Walking Dead, e avevamo lasciato Daryl Dixon, interpretato da Norman Reedus (che gli appassionati di videogiochi ricorderanno per la sua ottima interpretazione in Death Stranding), in giro per gli Stati Uniti. Non diciamo altro per evitare spoiler, ovviamente. In questo spin-off, il cacciatore dall’oscuro passato arriva in Francia, dove si prepara ad affrontare la fauna zombifica locale. Originariamente, la serie doveva avere due protagonisti, con Carol (Melissa McBride) ad accompagnare Daryl, ma l’attrice ha abbandonato la serie in corso d’opera.

La serie, creata da Angela Kang, vanta nel cast, oltre al già citato Norman Reedus, anche attori del calibro di Gilbert Glenn Brown (Respect, Stargirl), Avant Strangel (Missions, Make it Soul) e Adam Nagaitis (L’uomo dal cuore di ferro). Non si ha ancora una data d’uscita precisa, ma si sa soltanto che potremo seguire la serie a partire dai mesi autunnali di quest’anno. Qui sopra trovate il poster ufficiale divulgato da AMC insieme al teaser!

Avete visto il teaser trailer di The Walking Dead: Daryl Dixon rilasciato recentemente da AMC? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nella sezione commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

