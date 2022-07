The Walking Dead 11: gli ultimi episodi e l’annuncio dello spin-off

Diffuse online informazioni inedite sull’undicesima stagione di The Walking Dead. In chiaro dal prossimo 2 ottobre sugli schermi televisi della AMC; una conclusione con un scontro finale da brivido

Sempre più vicino la parole “fine” alla tanto amata serie di The Walking Dead. Arrivata al grande finale dopo ben 11 stagioni di successo; la terza e ultima parte è pronta a stupire tutti gli appassionati, donando un addio da brivido il prossimo 2 ottobre su AMC ( successivamente disponibile sulla piattaforma Disney+).

Per ingannare l’attesa del conto alla rovescia, è stato condiviso online dall’account Twitter ufficiale dell’emittente AMC, il trailer ufficiale degli ultimi otto episodi.

Immagini e sequenze sembrano chiare. Altre potrebbero essere una svanimento di tante ipotesi portate avanti. L’unica certezza fondata come gancio di traino, è data alla previsione dello scontro finale con il Commonwealth.

Basato sull’omonima serie di fumetti scritti da Robert Kirkman, la serie ha rappresentato la più grande conquista dell’emittente statunitense AMC.

We finish the fight together.#TWD’s Final Episodes premiere October 2nd on AMC and AMC+. pic.twitter.com/ozR7PgFRj9 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 22, 2022

The Walking Dead 11: l’inizio della fine. Verso una nuova era

Un’intera serie racchiusa in pochi minuti. Dove tutto ebbe inizio: dal risveglio di Rick Grimes, alla sete di potere di Negan, fino a toccare le immagini frammentate dello scontro finale. Un unico punto di convergenza attraverso storie, azioni, sangue incontri e scontri.

In questi otto episodi, nuove minacce si nascondono dietro l’angolo. Destini incagliati in situazioni incontrollabili, uniti alla pressione incombente della resa dei conti. La somma dei loro viaggi individuali si accumulerà in una cosa sola o li dividerà per sempre?

Presenti nel cast: Norman Reedus (Daryl Dixon); Melissa McBride (Carol Peletier); Lauren Cohan (Maggie Rhee); Christian Serratos (Rosita Espinosa); Josh McDermitt (Eugene Porter); Seth Gilliam (Gabriel Stokes). Ma ancora Ross Marquand (Aaron); Khary Payton (Ezekiel); Cooper Andrews (Jerry); Callan McAuliffe (Alden) e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

The Walking Dead 11: lo spin off su Rick e Michonne

Il futuro dell’universo di The Walking Dead ha sorpreso i fan con un altro grande annuncio: una prossima serie di pochi episodi, incentrata sui personaggi di Rick Grimes e Michonne.

Rivelato dalla AMC Networks nel corso del Comic-Con International di San Diego; lo spin-off approfondirà sotto vari aspetti le storie e le vicende dei due protagonisti, conferendo ai due, una visione più introspettiva e di conoscenza verso sé.

Interpretati sempre dagli attori già conosciuti dai fan Andrew Lincoln e Danai Gurira; al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla data ufficiale d’uscita o sulla trama della serie. Per saperne di più, non vi resta che seguire i futuri aggiornamenti su tuttoteK!

