G.SKILL: presenta le memorie DDR5 bianche della serie Trident Z5 RGB fino a DDR5-8200 24GBx2

L‘azienda G.SKILL ha presentato le nuove memorie DDR5 bianche della serie Trident Z5 RGB fino a DDR5-8200 24GBx2

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd. è un marchio leader mondiale nella produzione di memorie e componenti per PC ad alte prestazioni. L’azienda è lieta di annunciare una nuova edizione di colore bianco della memoria DDR5 di punta della serie Trident Z5 RGB; caratterizzata da velocità estreme overcloccate fino a DDR5-8200 con capacità di 24GBx2.

La nuova versione bianca della serie Trident Z5 RGB vanta un elegante heatspreader in alluminio bianco. Inoltre presenta una striscia di alluminio spazzolato nero inserita al centro, offrendo agli appassionati di PC un kit di memoria overcloccata ad alte prestazioni ideale in un PC a tema bianco.

Dopo il grande successo della memoria DDR5 di punta della serie Trident Z5 RGB, questa nuova edizione bianca unisce prestazioni overclockate ed estetica di alto livello in un unico kit di memoria. Con specifiche che arrivano fino a DDR5-8200 CL40 24GBx2, oltre alle popolari specifiche a bassa latenza DDR5-6000 CL30 o CL32; questa è progettata per gli appassionati di PC e gli overclocker che cercano il massimo delle prestazioni e dello stile per i loro PC.

Per un elenco delle specifiche previste per il lancio dell’edizione bianca della serie Trident Z5 RGB, consultare la seguente tabella:

Disponibilità e supporto Intel XMP 3.0

Questi nuovi kit di memoria DDR5 della serie Trident Z5 RGB bianchi supportano i profili di overclock della memoria Intel XMP 3.0. Verranno distribuiti ai partner di distribuzione autorizzati G.SKILL nel terzo trimestre del 2023.

