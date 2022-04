The Walking Dead 11: verso il finale di stagione!

La storica serie tv The Walking Dead, si avvicina al gran finale di stagione. Ricco di adrenalina allo stato puro, ecco alcune anticipazioni sugli ultimi episodi della stagione finale. Presto disponibili sulla piattaforma Disney+

Dopo ben 11 stagioni, la nota serie televisiva The Walking Dead è pronta a calare il gran sipario. Basato sull’omonima serie di fumetti scritti da Robert Kirkman, rappresenta la più grande conquista dell’emittente statunitense AMC.

Disponibile nella sezione Star Disney+; dure sfide hanno messo alla prova l’esistenza dei protagonisti, già superstiti di un destino infausto. Tra fughe e alleanze sconcertanti (…e quasi inaspettate!), i colpi di scena mozzafiato hanno colto di sorpresa gli spettatori, ponendoli di fronte un grande enigma: cosa accadrà nella terza parte dell’undicesima stagione? Di seguito alcune piccole anticipazioni.

Nella terza e ultima parte della serie zombie, i volti protagonisti di Norman Reedus (Daryl Dixon); Melissa McBride (Carol Peletier); Lauren Cohan (Maggie Rhee); Christian Serratos (Rosita Espinosa); Josh McDermitt (Eugene Porter); Seth Gilliam (Gabriel Stokes). Ma ancora Ross Marquand (Aaron); Khary Payton (Ezekiel); Cooper Andrews (Jerry); Callan McAuliffe (Alden) e Jeffrey Dean Morgan (Negan).

11 seasons, 12 years, 177 episodes, 1 amazing fan base. Thank you, #TWDFamily for joining us on this journey. pic.twitter.com/YrZDnDVOcE — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) March 31, 2022

The Walking Dead 11: Parte 3. Tutto quello che c’è da sapere

Con un totale di 24 episodi divisi in tre parti, l’undicesima stagione di The Walking Dead è la produzione più lunga della serie. Nonostante la lista ancora da spuntare, l’account Twitter ufficiale della AMC nelle ore precedenti, ha rivelato il termine definitivo della terza e ultima parte della serie. Una posta in gioco sempre più alta per i nostri protagonisti. Zombie sempre più feroci e affamati si fanno avanti, con incredibili scene d’azione e uno scontro finale da non perdere.

Tra visioni, legami, indagini e fughe estreme; l’élite del Commonwealth è sempre più accerchiata di dubbi e misteri, mirando sempre più ad un possibile conflitto tra classi. Tante le ipotesi rimbalzate sul web nelle ultime ore, tra cui la più ricercata negli ultimi tempi: un possibile finale simile al fumetto originale? Niente è ancora certo.

Molti i possibili richiami al fumetto originario(ad onor delle tradizioni), tenendo sempre a mente i cambi di rotta più volta adottati all’interno della serie televisiva.

Nell’attesa di un riscontro definitivo, siamo certi che l’universo seriale creato da Frank Darabont non è pronto a battere la fiacca. Difatti, muovendosi tra spin-off (Daryl Carol; Isle of the dead e Tales of the Walking Dead) e una nuova trilogia del cassetto (con Andrew Lincoln protagonista); il caro Darabont è ben predisposto a deliziarci con molte altre avventure…apocalittiche!

L’undicesima stagione della serie è stata presentata in anteprima il 22 agosto 2021. Per il momento non possiede ancora una data ufficiale di uscita. Tutti gli episodi completi della stagione, disponibile nella sezione Star di Disney+.

