Silent Night – Il silenzio della Vendetta: ecco il trailer italiano!

Plaion Pictures ha svelato, tramite comunicato stampa, il trailer tutto in italiano di Silent Night – Il silenzio della Vendetta, l’atteso action movie dai produttori di John Wick: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

A un mese dall’uscita nelle sale italiane, Plaion Pictures svela il trailer italiano di Silent Night – Il silenzio della Vendetta, atteso action movie dai produttori di John Wick e diretto dal leggendario maestro John Woo. Con il suo stile inconfondibile, John Woo torna a Hollywood dopo cult come Face/Off, Nome in codice: Broken Arrow e Mission: Impossible II, realizzando un revenge movie adrenalinico in cui l’azione conta letteralmente più delle parole.

Silent Night – Il Silenzio della Vendetta si mostra nuovamente con un trailer, stavolta in italiano!

Il trailer, che trovate qua sopra e che segue quello di inizio mese, si apre sulle iconiche note natalizie di Carol of the Bells, che presto esplodono in una travolgente variazione dell’Inno alla gioia. Un’esplosione musicale che va di pari passo con le scene mozzafiato, in cui a farla da padrone sono effetti speciali, sparatorie e inseguimenti da urlo che si susseguono in un racconto dal ritmo sincopato, anticipando un’esperienza cinematografica unica e imperdibile, da godersi appieno sul grande schermo.

Ispirato dai capolavori e dai successi recenti del genere, Silent Night – Il silenzio della Vendetta porta l’action a nuovi livelli, grazie alla geniale messa in scena del suo regista, che torna nuovamente a sfidare se stesso e il pubblico dopo aver rivoluzionato il cinema action grazie ai suoi indimenticabili lavori hongkonghesi quali A Better Tomorrow e The Killer, che hanno influenzato generazioni di cineasti, fra cui Quentin Tarantino. Intenso protagonista di questa pellicola 100% action è Joel Kinnaman.

Già apprezzato in noti action movie come Robocop (2014) e nel ruolo di Rick Flag in Suicide Squad e The Suicide Squad – Missione suicida, Kinnaman è il volto senza voce protagonista di questa spietata storia di vendetta ambientata durante la notte di Natale, tutt’altro che calma e che si tingerà di rosso per portare a compimento la terribile missione punitiva di un padre tormentato a cui è stato tolto il dono più prezioso – il proprio figlio – cambiando per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Nel cast anche Scott Mescudi, in arte Kid Cudi (X – A Sexy Horror Story), e Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace).

La sinossi della pellicola è la seguente:

Ancora in lutto per la morte del giovane figlio, rimasto ucciso nel fuoco incrociato di uno scontro fra bande, proprio il giorno di Natale, il padre decide di uccidere i colpevoli la notte di Natale dell’anno successivo. Ferito a sua volta durante l’inseguimento degli assassini e ormai muto, l’uomo si addentra nei bassifondi criminali per compiere con ogni mezzo la sua silenziosa vendetta verso chi gli ha strappato suo figlio.

Diretto da John Woo, Silent Night – Il silenzio della Vendetta, di cui trovate il trailer italiano proprio nel corpo di questo articolo, sarà nei cinema dal 30 novembre in anteprima mondiale distribuito da Plaion Pictures. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

