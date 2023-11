Un anno difficile: svelato il trailer italiano da I Wonder Pictures!

I Wonder Pictures ha svelato, tramite comunicato stampa, il trailer tutto in italiano di Un anno difficile, la commedia che arriverà nei cinema il prossimo 30 novembre: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Recentemente, I Wonder Pictures, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, ha diffuso il trailer italiano della brillante commedia francese Un anno difficile, diretta da Olivier Nakache e Éric Toledano – già noti per il clamoroso successo del film campione d’incassi Quasi Amici – nei cinema italiani dal 30 novembre. Trovate il trailer proprio qua sotto, godetevelo!

Il trailer italiano di Un anno difficile: vediamolo insieme!

Un anno difficile narra la storia di due amici incorreggibili, Albert e Bruno (Pio Marmaï e Jonathan Cohen). Uno vive di espedienti e l’altro ha una vita privata disastrosa, ma entrambi sono al verde e pieni di debiti a causa del loro consumismo compulsivo. Con queste premesse, i due un giorno decidono di unirsi a un gruppo ambientalista, attratti soprattutto dalla birra e dalle patatine offerte alle riunioni. Nel tentativo poco convinto di ricostruirsi una vita e cambiare atteggiamento, verranno coinvolti e trascinati da una serie di persone dominate dai propri ideali, giovani attivisti, allarmisti climatici, sostenitori della giustizia sociale e dell’eco-responsabilità. Riusciranno Albert e Bruno a trovare la via della redenzione?

Un anno difficile sarà presentato Fuori Concorso sabato 25 novembre alla 41ma edizione del Torino Film Festival e arriverà nei cinema dal 30 novembre con I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

La sinossi della pellicola è la seguente:

Albert e Bruno, due simpatici scrocconi sempre al verde, nel tentativo di imbucarsi a un aperitivo si trovano coinvolti nelle attività di un gruppo di eco-attivisti. Tra inganni, maldestri sotterfugi e sgangherate azioni di protesta, per i due amici sarà forse l’occasione di redimersi e rimettere ordine nelle proprie vite. Dai registi di Quasi amici, una commedia travolgente e attuale, tra consumismo e ambientalismo, con l’esilarante coppia comica formata da Jonathan Cohen e Pio Marmaï e una sorprendente Noémie Merlant.

Avete visto il trailer, tutto in italiano, di Un anno difficile? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

