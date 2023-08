She-Hulk: una seconda stagione in via di sviluppo?

La serie Marvel targata Disney+, She-Hulk potrebbe presto tornare con una seconda stagione. Ecco tutti i dettagli rivelati sul web

Il mondo Marvel continua a donare momenti di grande entusiasmo ai fan più affiatati. Difatti, dopo il successo ottenuto con le serie di WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki; tutte gli occhi sono puntati sull’ipotetica seconda stagione di She-Hulk.

Secondo alcune indiscrezioni rinvenute nel web; sembra che la Marvel voglia mettere ufficialmente in atto la seconda della serie targata Disney+. Notizia accolta positivamente, soprattutto grazie al ritorno dell’attrice Tatiana Maslany nel ruolo di Jennifer Walters / She-Hulk. Accolta con grandi elogi per la sua interpretazione nella prima stagione, i fan sono ansiosi di vedere come svilupperà ulteriormente il personaggio.

She-Hulk: tutte le novità sulla seconda stagione

Sebbene non siano ancora arrivate conferme e o smentite sul progetto in atto; She-Hulk: Attorney at Law vuole riservare un seconda stagione carica di avventure e colpi di scena. Dopo la conclusione della prima stagione nell’occhio del ciclone tra critiche serie tra critiche positive e altre negative (dovute ad un uso eccessivo della CGI e ad un humor troppo banale e scontato), l’impeccabile Jennifer Walters è pronta a tornare nelle aule di tribunale, barcamenandosi tra legge e complicazioni supereroistiche. Lo stesso produttore Kevin Feige, aveva da sempre dichiarato nei mesi precedenti di avere grandi progetti per l’ingresso di She-Hulk nell’MCU.

Con la speranza di completare l’opera non appena gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA saranno terminati, non ci resta che attendere futuri aggiornamenti sulla serie.

La produzione esecutiva di Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro, Jessica Gao, Wendy Jacobson, Jennifer Booth. Figurano nel cast: Jameela Jamil (nel ruolo di Titania); Mark Ruffalo (nel ruolo di Bruce Banner/Hulk); Tim Roth (Emil Blonsky/Abominio); Benedict Wong (Wong);Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil). La prima stagione è approdata sulla piattaforma Disney+ il 18 agosto 2022.

