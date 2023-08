Honor 90: arriva la nuova colorazione in edizione limitata 

HONOR presenterà all’IFA 2023 una nuova colorazione dell’ultimo Honor 90: la Captivating Peacock Blue Limited Edition

HONOR presenterà a Berlino la sua nuova e straordinaria edizione limitata Peacock Blue per la serie HONOR 90 nei mercati europei. Questa scelta cromatica, ispirata ai colori vibranti della coda di pavone, intreccia magnificamente l’eleganza della natura con la tecnologia. Non si tratta solo di colore, ma di incarnare la visione e la spiritualità, qualità storicamente associate al pavone. L’edizione limitata Peacock Blue offre agli utenti più di un semplice telefono; presenta un’opera d’arte che unisce bellezza e funzionalità.

Honor 90: caratteristiche

HONOR 90 è caratterizzato da un sistema a tre fotocamere, composto da una fotocamera principale da 200 MP con un sensore da 1/1,4 pollici, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 MP con un campo visivo di 112° e una fotocamera di profondità da 2 MP che aiuta a misurare più accuratamente la distanza. Il display supporta un’alta risoluzione di 2664×1200, una gamma cromatica DCI-P3 al 100% e fino a 1,07 miliardi di colori, per dare vita a contenuti visivi dai colori straordinari e dalla nitidezza unica. Inoltre, supporta una luminosità HDR di picco di 1600 nits, che consente una migliore leggibilità del display anche in condizioni di luce intensa.

Grazie alla certificazione TÜV Rheinland Flicker Free e al livello di dimming privo di rischi, HONOR 90 salvaguardia la salute degli occhi degli utenti, riducendo al minimo l’affaticamento quando è impostato a bassa luminosità. Il display è inoltre dotato di Dynamic Dimming che simula la luce naturale e della tecnologia Circadian Night Display di HONOR che filtra la luce blu e favorisce la naturale secrezione di melatonina per migliorare la qualità del sonno. L’HONOR 90 è dotato di una capiente batteria da 5000 mAh per supportare l’uso per tutto il giorno. Quando la batteria è scarica, gli utenti possono ricaricarla al 45% con HONOR SuperCharge da 66W in soli 15 minuti. Veloce ed efficiente, HONOR 90 è alimentato da Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, che ha una GPU migliore del 20% e prestazioni AI migliori del 30% rispetto al suo predecessore.

