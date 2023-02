Rick & Michonne: iniziate le riprese dello spin-off di The Walking Dead

Andrew Lincoln e Danai Gurira di nuovo insieme sul set, per lo spin-off di The Walking Dead, Rick & Michonne. Miniserie ambientato in un mondo post-apocalittico zombie; prodotta dalla AMC è attualmente in programma per il prossimo 2024. Scopriamo di seguito i dettagli per ora rivelati

Dopo tanta attesa e curiosità per i fan di The Walking Dead; finalmente giunge dalla AMC una grande novità. Secondo quanto annunciato dall’account Twitter ufficiale delle nota rete televisiva statunitense; Andrew Lincoln e Danai Gurira sono impegnati nelle riprese spin-off ispirato al dramma post-apocalittico zombie; nelle vesti di Rick & Michonne.

Il progetto attualmente ancora con un titolo provvisorio, vede un ritorno fiammeggiante per i due attori protagonisti, recentemente immortalati in alcuni scatti direttamente dal set della miniserie AMC. Il dramma inizialmente pensato per la messa in onda nel 2023; è attualmente in programma per il prossimo 2024. Scopriamo di seguito tutti i dettagli per ora rivelati.

Andrew Lincoln and @DanaiGurira are back on set! The next chapter of Rick and Michonne's story begins… pic.twitter.com/eG14tWr2Xc — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) February 21, 2023

Rick & Michonne: dettagli sul nuovo spin-off di The Walking Dead

Mani che si stringono. Dita che si intrecciano calorosamente in segno di affetto e profondo legame. Un preludio che si intravede; in grado di presentare al pubblico, il prossimo progetto basato sull’universo di The Walking Dead. La miniserie Rick & Michonne, attualmente in campo, sembra difatti pronta a fare il suo ingresso a gamba tesa negli schermi di tutti gli appassionati del dramma.

Scritta dal direttore creativo del franchise Scott M. Gimple e da lui prodotta a livello esecutivo, assieme alla collaborazione dei due protagonisti (Andrew Lincoln e Danai Gurira); sarà composta da 6 episodi totali. A fare da sfondo sarà la bellissima storia d’amore dei due personaggi. Incontrati in un mondo cambiato e distrutto; Rick & Michonne dovranno affrontare i fantasmi del passato, cercando di sopravvivere in un duro scontro contro i morti…e i vivi! Riusciranno a ritrovarsi in un mondo diverso da quello che era prima?

Per il momento ulteriori dettagli sulla trama non sono stati rivelati. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti nei prossimi tempi. Nel frattempo, continuate a seguirci su tuttoteK per non perdere nemmeno una news sul mondo del cinema e delle serie tv!

