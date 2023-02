The Whale: il film con Brendan Fraser, dal 23 febbraio al cinema

Il 23 febbraio The Whale uscirà finalmente nelle sale italiane, il film con protagonista Brendan Fraser è già un successo all’estero

In Italia non è ancora disponibile, ma negli USA si parla già di grandissimo successo al box office e di plauso della critica. Stiamo parlando di The Whale, pellicola che si appresta a fare grandi numeri anche nel nostro Paese, visto che già le sole immagini che ritraggono Brendan Fraser hanno fatto molto parlare di sé, circolando da tempo sul web.

Trama e cast

Nel film si racconta di Charlie, un insegnante di inglese obeso e solitario, costretto a convivere con i propri fantasmi e tormentato da un amore segreto, che continua da anni. L’uomo vive un rapporto burrascoso con la figlia adolescente, ma cerca in tutti i modi di riallacciare i rapporti con lei, per non perdere l’unica opportunità di redenzione che potrebbe avere dalla vita.

Nella pellicola, Charlie è interpretato da Brendan Fraser (La mummia, 1999), al suo fianco Sadie Sink (Stranger Things, 2017-in corso). Nel cast anche Hong Chau (Downsizing – Vivere alla grande, 2017), Ty Simpkins (Jurassic World, 2015 e Avengers: Endgame, 2019) e Samantha Morton (The Walking Dead, 2019-2020).

The Whale è prodotto da Darren Aronofsky, che si è occupato anche della direzione e da A24. La sceneggiatura è di Samuel D. Hunter e basata sull’opera teatrale omonima. Distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, il film è stato presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

The Whale: Brendan Fraser e le altre candidature agli Oscar

Il successo ottenuto negli Stati Uniti sembra non bastare a The Whale, che si sta preparando alla notte degli Oscar, con 3 nomination. Il protagonista, Brendan Fraser è stato infatti nominato come miglior attore protagonista, mentre Hong Chau è stata candidata come miglior attrice non protagonista. Ad Anne Marie Bradley, Judy Chin e Adrien Morot è spettata invece la candidatura nella categoria miglior trucco e acconciatura.

Non ci resta che correre in sala dal 23 febbraio 2023 e gustarci questa nuova pellicola. Se invece siete troppo curiosi di saperne subito qualcosa in più, ecco la nostra recensione, realizzata da chi ha visto The Whale in anteprima per voi.

