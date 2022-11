The Walking Dead: il finale della serie (con spoiler)

Il pubblico italiano si prepara a vedere il gran finale di The Walking Dead in onda oggi su Disney+, ma negli Usa è già stato trasmesso ed è stato un finale con il botto, tra grandi sorprese e una chiusura inattesa

Dopo undici stagioni in onda dal lontano 2010, The Walking Dead si è concluso con un gran finale che ha chiuso la parabola della serie. Per molti anni la serie ha emozionato, spaventato, fatto riflettere, non ponendosi mai come solamente horror bensì come serie drammatica ricca di spunti di riflessione e di tensioni morali. Nell’epilogo rimane e si sottolinea questo afflato, al grido di ‘Noi siamo quelli che vivono’. Vediamo insieme i punti salienti del finale di stagione e di serie, con l’avvertimento che ci saranno spoiler.

Chi ha seguito la serie ha imparato a capire che The Walking Dead non è mai stata semplicemente una serie sugli zombie ma qualcosa di più: fin dalle prime stagioni ha raccontato le peripezie dei Sopravvissuti tra vita ed etica, scelte complicate e dolore.

Alla chiusura del sipario ‘Quelli che vivono’ hanno avuto la loro rivincita anche su chi ha cercato di incastrarli e ucciderli: come è finita quindi The Walking Dead?

Il finale di serie di The Walking Dead

Ribadiamo una volta ancora che seguiranno spoiler. I sopravvissuti si sono trovati intrappolati tra l’esercito del Commonwealth e un branco di zombie inviati per ordine del governatore Pamela Milton e pronti a riversarsi nell’ospedale dove Daryl e Carol hanno effettuato una trasfusione di sangue d’emergenza per salvare Judith Grimes, rimasta gravemente ferita in uno scontro a fuoco.

Rosita, padre Gabriel ed Eugene si sono separati dal gruppo per raggiungere la figlia della prima, mentre Maggie, Negan ed Ezekiel hanno aiutato a evadere il generale Mercer, trattato come disertore. A quel punto, tutti hanno messo in gioco la propria vita per sbloccare i cancelli mentre Negan ha cercato di convincere Maggie a non assassinare il governatore Milton, offrendosi di sparare il colpo morale al suo posto. È stato però Mercer ad arrestare il governatore Milton per gravi crimini contro il popolo del Commonwealth, mentre i vaganti sono stati attratti e uccisi con una detonazione programmata distruggendo anche le Tenute.

Dopo un salto temporale di un anno, il Commonwealth ha trovato un nuovo inizio sotto il governatore Ezekiel e i vice Michael Mercer e Carol Peletier. I sopravvissuti cercano qui un nuovo e pacifico inizio, mentre le comunità collegate di Hilltop e Alexandria fanno altrettanto.

Maggie e il figlio sono tornati a Hilltop mentre Alexandria è tornata ad essere una zona sicura con Gabriel ed Aaron. Negan si è trasferito altrove mentre Daryl decide di allontanarsi definitivamente, affidando i bambini alle cure di Carol ed Ezekiel. In questo finale di The Walking Dead c’è però spazio anche per un clamoroso ritorno, quello di Rick, apparentemente impegnato presso una comunità diversa ma vivo, e alla ricerca dei suoi cari. Si conclude così la serie proprio come era iniziata: con Rick Grimes alla ricerca della sua famiglia nell’apocalisse zombie.

