Un record di incassi per Super Mario Bros. – Il film

A qualche settimana dall’uscita nei cinema è stato infranto un record di incassi da parte di Super Mario Bros.

Non si ferma la corsa da record di Super Mario Bros. – ll film, lungometraggio d’animazione di Nintendo e Illumination che ha portato a quota 560 milioni di dollari il suo incasso al box office statunitense e a 727 milioni quello mondiale, per un totale di ben 1,288 miliardi di dollari. Questi incassi gli hanno permesso di diventare il secondo film d’animazione più remunerativo di sempre al botteghino, superando anche Frozen – Il regno di ghiaccio, film d’animazione Disney del 2013 che aveva chiuso la sua corsa a quota 1,284 miliardi di dollari. In vetta a questa classifica rimane, probabilmente irraggiungibile, il suo sequel Frozen II – Il segreto di Arendelle, con l’incredibile cifra di 1,45 miliardi di dollari.

Tra i film record d’incassi potremmo considerare anche il remake live action de Il Re Leone firmato da Jon Favreau, che alla luce dei suoi 1,663 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo lo renderebbe il primo questa speciale classifica. Super Mario Bros. – Il film nel frattempo è ufficialmente entrato nella top 20 dei film con i maggiori incassi della storia del cinema, collocandosi alla diciannovesima posizione, ed è il primo film di origine videoludica a riuscire nell’impresa.

Record di incassi per Super Mario Bros.

Super Mario Bros. è un noto videogioco a piattaforme sviluppato e pubblicato nel 1985 da Nintendo per il Nintendo Entertainment System. Ideato da Shigeru Miyamoto, è il primo titolo della serie. Il gioco ha venduto oltre 40 milioni di copie sul NES ed è celebre anche il tema musicale del suo primo livello. Il gameplay è stato imitato da numerosi videogiochi platform successivi. Pur non essendo la prima apparizione del personaggio, con l’uscita del gioco la sua celebrità è aumentata notevolmente.

Il film è stato diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, mentre la sceneggiatura è stata invece curata da Matthew Fogel. Il cast vocale per l’edizione in lingua originale del film vede Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key e Seth Rogen. Per quanto riguarda l’edizione italiana, la voce italiana dell’idraulico è stata prestata da Claudio Santamaria.

