SABRENT: annunciata la disponibilità della Quad NVMe SSD to PCIe 4.0 x16

L‘azienda SABRENT ha annunciato la disponibilità della sua nuovissima scheda Quad NVMe SSD to PCIe 4.0 x16

La scheda SABRENT Quad NVMe SSD to PCIe 4.0 x16 (EC-P4BF) è il complemento perfetto per i desktop che richiedono uno storage aggiuntivo ad alte prestazioni. È possibile aggiungere una, due, tre o quattro unità SSD NVMe con un unico adattatore fisico per slot PCIe x16. È necessaria un’impostazione di biforcazione nel BIOS.

Sono supportate solo le unità SSD con chiave M.2, ma le unità SSD di vecchia e nuova generazione nei fattori di forma 2230/2242/2260/2280 funzioneranno fino a velocità PCIe 4.0. L’adattatore è inoltre retrocompatibile con gli slot PCIe 3.0/2.0. È possibile accedere alle unità singolarmente. Oppure inserirle in un RAID tramite Intel VROC, AMD Ryzen NVMe RAID, UEFI RAID o RAID basato su software tramite Windows Storage Spaces quando sono soddisfatti i rispettivi criteri.

Dettagli sulla nuova scheda SABRENT Quad NVMe SSD to PCIe 4.0 x16

Le unità e i sistemi ad alte prestazioni possono richiedere un raffreddamento di alto livello, e questo adattatore vi copre. È costruito in alluminio per garantire la stabilità fisica e una migliore dissipazione del calore. Include inoltre un’imbottitura termica per tutte e quattro le unità SSD, per mantenere il raffreddamento in posizione. Il raffreddamento attivo per ambienti ad alte prestazioni è opzionale con una ventola commutabile.

L’adattatore è plug-and-play con funzionamento senza driver. I LED montati sul retro mostrano rapidamente lo stato dell’unità per un rapido aggiornamento visivo. Per accedere a più di un’unità, l’host deve supportare la biforcazione PCIe (suddivisione delle corsie), pertanto è necessario verificare in anticipo il manuale della scheda madre.

Più spazio di archiviazione

Con Quad NVMe SSD to PCIe 4.0 x16 (EC-P4BF) è possibile aggiungere fino a quattro unità SSD NVMe ad alte prestazioni a un sistema con un unico adattatore in uno slot PCIe fisico x16. Il sistema richiede la funzione di biforcazione (lane splitting) PCIe per aggiungere più di un’unità SSD con le 16 corsie complete necessarie per 3 o 4 unità.

Progettato con alluminio di qualità per garantire la stabilità fisica e un raffreddamento di alto livello. L’imbottitura termica è inclusa per garantire la migliore interfaccia di raffreddamento per le unità SSD. Raffreddamento attivo opzionale (ventola) tramite un interruttore posizionato sul retro per ambienti ad alte prestazioni. Le vostre unità non si bloccheranno qui.

Scheda SABRENT Quad NVMe SSD to PCIe 4.0 x16: compatibile con PCIe 4.0

Supporta anche le unità SSD PCIe 4.0 più veloci, ma funziona anche con le unità SSD di vecchia e nuova generazione a velocità fino a 4.0. Funziona nei sistemi 3.0/2.0 più vecchi che dispongono del supporto per la biforcazione PCIe. Compatibile con le unità SSD NVMe nei fattori di forma M.2 2230/2242/2260/2280.

Per funzionare correttamente, questa scheda richiede unità SSD NVMe con chiave M.2 e il supporto della biforcazione PCIe di UEFI. Lo slot PCIe di destinazione deve avere una lunghezza fisica di x16. Per ulteriori informazioni, visitare il sito sabrent.com e contattare il nostro team di assistenza tecnica per ricevere assistenza.

Supportato da Sabrent

Per funzionare correttamente, questa scheda richiede unità SSD M.2 M key NVMe e il supporto della biforcazione PCIe di UEFI. Lo slot PCIe di destinazione deve essere di lunghezza fisica x16. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito sabrent.com e contattare il nostro team di assistenza tecnica. La scheda SABRENT Quad NVMe SSD to PCIe 4.0 x16 (EC-P4BF) è in vendita su Amazon.

Sabrent Scheda adattatore da 4 unità SSD NVMe a PCIe 4.0 X 16 con raffreddamento attivo [EC-P4BF]. Più spazio di archiviazione: Con la scheda Quad NVMe SSD to PCIe 4.0 x16 (EC-P4BF) è possibile aggiungere fino a quattro unità SSD NVMe ad alte prestazioni a un sistema con un solo Il sistema richiede la funzione di biforcazione PCIe (suddivisione delle corsie) per aggiungere più di un'unità SSD con le 16 corsie complete necessarie per 3 o 4 unità.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova scheda SABRENT Quad NVMe SSD to PCIe 4.0 x16 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).