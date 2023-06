Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zero Calcare su Netflix oltre ad essere molto curata nella sua sceneggiatura, ha una notevole colonna sonora: scopriamo insieme tutte le canzoni in ogni episodio

Questo mondo non mi renderà cattivo è la nuova serie di Zero Calcare su Netflix, che abbiamo recensito a pochi giorni dall’uscita in modo estremamente positivo. La serie, come era chiaro dai primi episodi sta già facendo discutere per i suoi contenuti e i messaggi non troppo trasversali che manda alla società italiana e chi la governa.

Questo mondo non mi renderà cattivo: tutte le canzoni

Oltre alla sua sceneggiatura, ciò che si nota nella sua visione è una colonna sonora di tutto rispetto, curata alla perfezione esattamente come tutto il resto della serie, dai personaggi ai dialoghi, alla grafica.

Questo mondo non mi renderà cattivo: tutte le canzoni | Giancane

Fin dalla sigla, questa serie non è solo da vedere, ma è anche da ascoltare, per la quantità di canzoni inserite all’interno e il loro preciso significato e successione. Si inizia ovviamente dalla sigla, che rimane fedele al cantautore romano Giancane, già molto produttivo, ma lanciato ad un pubblico più ampio proprio da Zero Calcare con il suo primo esperimento animato, Rebibbia Quarantine. Trasmesso durante il programma Propaganda Live di La7 nel pieno della quarantena dovuta alla pandemia, questa serie ad episodi aveva proprio la sigla iniziale di Giancane, che ha continuato ad aprire le sue serie, sia con Strappare lungo i bordi sia in questa ultima serie. Qui, il titolo della sigla è Sei in un paese meraviglioso, ancora una volta molto azzeccato con la trama generale e i suoi episodi.

Questo mondo non mi renderà cattivo: tutte le canzoni | titoli per ogni episodio

Addentrandoci in ogni episodio, possiamo sentire una carrellata di canzoni che vanno dal rock, al rock indie, all’elettronico più recente ad alcuni titoli italiani di qualche anno fa, di artisti molto noti e sempre in voga, come gli 883, I ricchi e poveri e Biagio Antonacci, questi ultimi due inseriti con una forte carica di ironia. Tra i grandi artisti inseriti negli episodi troviamo i The Clash, i Counting Crows, i The Cure, i Moderat, gli Oasis i Sigarettes after sex, Lou Reed e molti altri. Per completezza, abbiamo deciso di dividere episodio per episodio, seguito dalla colonna sonora, con artisti e titoli.

1. Quel che è di Cesare

I fought the law – The Clash

Mr. Jones – Counting Crows

Friday I’m in love – The Cure

A different place – California Calling

2. Come una balena spiaggiata

A new error – Moderat

Don’t look back in anger – Oasis

The producer – Luca Trucillo

Timebomb – Chumbawamba

Made of stone – Bruce Maginnis

Slipstream – Bruce Maginnis

Bits of kids – Stiff Little fingers

3. Il Faro

Mmmbop – Hanson

Restless – Neja

74-75 – The Connells

4. Chi denuncia per primo è infame due volte

Sommersi – Bull Brigade ft Fabio Valente

Nothing’s gonna hurt you baby – Cigarettes after sex

Perfect day – Lou Reed

5. Quattro miliardi di anni luce

Cumuli – 883

La voce che ho in corpo – El Santo

Se io, se lei – Biagio Antonacci

Questo mondo non mi renderà cattivo – Path

Safe Haven – Angelic Upstarts

6. Non c’è un posto per te

Sarà perché ti amo – Ricchi e Poveri

What are you so afraid of – Videoclub

Spirits – The strumbellas

Come si può vedere, si tratta di una colonna sonora molto piena e impegnativa, come la serie stessa, quindi l’unica cosa che consigliamo di fare è andare a creare la propria playlist sulla app che preferite, inserendo ogni canzone, così da poter ” ascoltare” Questo mondo non mi renderà cattivo, ovunque vi trovate.

