Karcher KWD 3: aspiratore a cilindro in offerta da Unieuro

Grande offerta da Unieuro, dove è possibile portarsi a casa ad un prezzo irripetibile un grande aspiratore a cilindro, il Karcher KWD 3

Se siete alla ricerca di un potente e affidabile aspirapolvere per la pulizia della vostra casa, allora siete nel posto giusto. La Karcher KWD 3 è un vero gioiello tecnologico, progettato per offrire prestazioni di pulizia eccezionali e un comfort senza pari. Con la sua potente aspirazione e la sua versatilità, questa macchina vi permetterà di affrontare ogni tipo di sporco con facilità. Sia che si tratti di pavimenti, tappeti, scale o persino superfici esterne, la Karcher KWD 3 si adatta alle vostre esigenze, garantendo un risultato impeccabile. Approfittate di questa straordinaria offerta di Unieuro e preparatevi ad avere una casa perfettamente pulita grazie alla potenza e all’efficienza della Karcher KWD 3!

Caratteristiche tecniche | Karcher KWD 3 in offerta

Siamo lieti di presentarvi la Karcher KWD 3, un’aspirapolvere di alta qualità che offre potenza, versatilità e praticità. Questo modello è dotato di un contenitore con una generosa capacità di 17 litri, che consente di aspirare una quantità significativa di sporco senza doverlo svuotare frequentemente. Il sistema di filtraggio utilizza una schiuma di alta efficienza, garantendo una pulizia completa e catturando polvere, peli e allergeni per migliorare la qualità dell’aria all’interno della vostra casa. La Karcher KWD 3 è fornita di una bocchetta a lancia e una spazzola universale, ideali per raggiungere ogni angolo e garantire una pulizia accurata su diverse superfici.

La sua potenza è regolabile e raggiunge un massimo di 1000 W, mentre l’alimentazione avviene tramite corrente alternata (AC) a una tensione di 220-240 V e frequenza di 50-60 Hz. Questo aspirapolvere a cilindro è progettato per pulire sia a secco che a umido, offrendo la massima flessibilità nelle operazioni di pulizia. La Karcher KWD 3 si distingue anche per la sua praticità, con due parti di tubo intercambiabili, un cavo di alimentazione lungo 4 metri e un tubo flessibile. Inoltre, dispone di una manopola per il controllo intuitivo, un vano portaoggetti e una comoda custodia per il cavo. Con un design resistente in plastica e una solida struttura, questo aspirapolvere si adatta perfettamente all’uso domestico. Infine, le sue dimensioni compatte (larghezza 349 mm, profondità 328 mm, altezza 492 mm) e il peso di 6,5 kg lo rendono facile da maneggiare e trasportare da una stanza all’altra. Se cercate un aspirapolvere performante e affidabile per le vostre esigenze di pulizia, la Karcher KWD 3 è la scelta ideale.

Approfitta dell’offerta | Karcher KWD 3 in offerta

Attualmente, potete approfittare di un’opportunità imperdibile! La Karcher KWD 3 è disponibile in offerta esclusiva presso Unieuro al prezzo incredibilmente conveniente di soli € 63,00, anziché € 94,99. Questa promozione vi permette di risparmiare significativamente sull’acquisto di un aspirapolvere di alta qualità, offrendovi prestazioni eccezionali a un prezzo imbattibile. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e cliccate qui per approfittare dell’offerta!

