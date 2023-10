Stanno circolando nuove anticipazioni sulla nuova stagione di Mare Fuori 4. Tra queste, il ritorno di vecchie conoscenze

Dalla conclusione della terza stagione (qui la nostra recensione), i fan non hanno mai smesso di cercare indizi per capire cosa accadrà nei prossimi episodi di Mare Fuori. Le riprese della quarta stagione sono partite senza indugio, ma non senza alcune difficoltà, dovute proprio ai fan in delirio, che si accalcavano ogni giorno, intorno ai luoghi del set. Ben poco era trapelato in quelle circostanze, ma in questi giorni una valanga di news (e spoiler!) stanno circolando. Tra queste, si vocifera di alcuni importanti ritorni. Scopriamo di che si tratta.

Attenzione, se non hai mai visto le stagioni precedenti di Mare Fuori e non vuoi conoscere nessun tipo di anticipazione, ti consigliamo di non proseguire nella lettura.

Ritorni | Mare Fuori 4: importanti anticipazioni sulla nuova stagione

È stata la stessa ideatrice della serie, Cristiana Farina, ad annunciare il ritorno di alcuni dei personaggi più amati, usciti di scena nelle passate stagioni. La loro presenza era già stata notata sul set, ma ora l’ipotesi sembra confermata. Sembrerebbe proprio che, accanto a Giacomo Giorgio, interprete di Ciro, personaggio che non ha mai davvero lasciato la serie, rivedremo anche Nicolò Galasso e Antonio Orefice, rispettivamente Gaetano ‘o Pirucchio e Totò. Se il loro ritorno vi sembra forzato, niente paura, Cristiana Farina ha infatti precisato che “Non ci saranno ritorni se non sotto forma di flashback!“.

Tra spoiler e anticipazioni

Ma non è tutto, perché se da un lato alcuni attori rientreranno nuovamente nei panni dei loro personaggi, c’è chi invece non è mai uscito di scena; anche riguardo a loro le news non mancano. È attraverso le parole di Clotilde Esposito, interprete di Silvia, che scopriamo che la storia del suo personaggio prenderà una piega inaspettata, “tradendo” quel carattere solare che siano abituati ad attribuirle. Non solo, perché ultimissime news riferiscono anche che ci sarà spazio per un nuovo amore, totalmente inaspettato, tra due personaggi molto noti e molto diversi fra loro.

Non dimentichiamo poi il vero e proprio spoiler che riguarda l’ultima scena della terza stagione. Nelle ultime ore infatti, è stato diffuso un video dove sembrerebbe ben chiaro ciò che è accaduto davvero nella scena che ha lasciato tutti con il fiato sospeso; da lì partirà la quarta stagione. Noi di tuttotek abbiamo deciso di non rivelarvelo, per non guastarvi la sorpresa. Ora tocca a voi, fateci sapere cosa vi aspettate dalla nuovissima stagione e quali personaggi non vedere l’ora di rivedere!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.