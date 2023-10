L‘ultima, sesta stagione di The Crown non è ancora stata pubblicata, eppure c’è già chi parla di un possibile spin-off. Scopriamo perché

Dopo ben sette anni, sta per concludersi l’amatissima serie The Crown, incentrata sulla vita della regina Elisabetta II. La serie, composta da 6 stagioni, sta per giungere al capolinea, eppure, forse proprio per l’amore provato dai fan verso questo show e i suoi protagonisti, è già tempo di parlare di spin-off. Scopriamo insieme le ultime novità, originatesi proprio dalle parole di Peter Morgan, regista della celebre serie.

Le parole del regista | The Crown: in arrivo uno spin-off?

È stato proprio il creatore di The Crown, Peter Morgan, a soffermarsi per primo sulla possibilità di creare una nuova serie, incentrata nuovamente sulle vicende che, durante la storia, hanno interessato la famiglia reale britannica. Queste le sue parole, in un’intervista a Variery:

Ho un’idea, ma prima voglio fare altre cose. Inoltre, una serie di circostanze dovrebbero accadere, perché ciò possa concretizzarsi. Se dovessi tornare nel mondo di The Crown, tornerei decisamente indietro nel tempo.

Certo, Morgan non ha rivelato molto a riguardo, eppure le sue parole hanno fatto ben sperare gli spettatori, che ora si stanno chiedendo quale storia, dedicata alla famiglia reale, potrebbe essere narrata.

L’ ultima stagione di The Crown

Ricordiamo che, prima di parlare di nuove serie TV, Netflix si sta preparando all’uscita dell’ultima stagione di The Crown. Le nuove puntate saranno divise in due parti, le prime verranno pubblicate il 16 novembre, mentre le seconde sono previste per il 14 dicembre. L’ultima stagione porterà con sé un emozione particolare, dovuta alla scomparsa della Regina, avvenuta nel settembre del 2022 e che ha costretto anche ad alcuni cambiamenti nello sviluppo della trama, per un maggiore rispetto nei confronti di Elisabetta. Che ne pensate di un eventuale nuovo progetto dedicato alla famiglia reale e soprattutto, quali vicende potrebbero essere trasposte a vostro parere? Fatecelo sapere!

