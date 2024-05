Madame Web, presto su Netflix

Madame Web, il film Sony spin-off di Spider-Man con protagonista Dakota Johnson in arrivo su Netflix, ma quando?

Dopo il deludente risultato al botteghino, Madame Web è pronto per il proprio debutto in streaming. Ricordiamo che il film è da considerarsi come uno spin-off di Spider-Man. Tuttavia non è inserito nello Spider-Verse, l’universo work in progress della Sony in collaborazione con i Marvel Studios. La pellicola è quindi da intendersi ambientato in un universo parallelo dove Spider-Man non è presente. Il film è semplicemente incentrato sulle origini di Madame Web, punta a spiegare la persona che Cassandra Web era prima di acquisire i poteri e come arrivi a diventare l’eroina che conosciamo nei fumetti. La protagonista della storia, Madame Web, appunto è interpretata da Dakota Johnson, per la prima volta ad indossare i panni di una supereroina. Purtroppo, però il film al botteghino non ha avuto i risultati sperati. Malgrado ciò, il film è comunque in arrivo sulla piattaforma colosso dello streaming, Netflix. Ma per quando è fissato questo arrivo?

Madame Web e la data di uscita su Netflix

Netflix ha annunciato la data d’uscita di Madame Web per il 14 Maggio 2024. Tuttavia la data è stata confermata momentaneamente solo per gli Stati Uniti. In Italia stiamo ancora aspettando una conferma. Oltre al risultato non proprio brillante al botteghino il film ha avuto anche una certa resistenza da parte della critica. La pellicola è guidata da un cast tutto al femminile e mette in scena diverse varianti di Spider Woman. La protagonista, Cassandra Web è in grado di vedere il futuro e sul grande schermo ha il volto di Dakota Johnson. Al suo fianco troviamo ben tre varianti di Spider Woman interpretate da Sydney Sweeney, Isabela Merced e Celeste O’Connor. Nel film conosciamo le ragazze ben prima che acquisiscano i poteri, ma si intravedono scorci di futuro in cui sono un trio perfetto di Spider-Woman.

E voi vedrete Madam Web su Netflix? Fatecelo sapere con un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.