Elden Ring: non ci saranno altri DLC dopo Shadow of the Erdtree

I DLC finiscono all’ombra dell’albero: Elden Ring non riceverà altri contenuti scaricabili dopo Shadow of the Erdtree, conferma Miyazaki

L’espansione Shadow of the Erdtree sarà l’unico e solo DLC a graziare Elden Ring: a confermarlo il capomastro Hidetaka Miyazaki, che ha dichiarato di non volerne creare altri. Il pluripremiato GdR d’azione, da noi definito “un nuovo standard” nella nostra recensione, si ferma dunque all’ombra dell’albero. La conferma dalla stampa di settore estera si deve al sito cinese Campfire Camp, nella cui ultima intervista al game designer (al quale abbiamo dedicato uno speciale) quest’ultimo non manca di definire a più riprese il contenuto scaricabile come “il primo e l’ultimo”, nonché “l’unico”. Insomma, molte dichiarazioni mirate, sebbene non sia quello lo scopo unico della conversazione. E nemmeno il solo esito per il titolo dai due papà, aggiungeremmo.

Elden Ring Shadow Of The Erdtree Is “First And Last DLC,” No Other Content Planned https://t.co/CnqCBjXsXq pic.twitter.com/6ixT3Ho72k — GameSpot (@GameSpot) May 2, 2024

Non ci saranno altri DLC dopo Shadow of the Erdtree, ma non è la fine di Elden Ring…?

Anche senza voler sviluppare altri DLC, Miyazaki ha anche aggiunto di non volersi per forza fermare con Shadow of the Erdtree per quanto riguarda il mondo di Elden Ring. Senza confermare alcunché, il game designer ha infatti evitato di negarsi a priori un altro gioco ambientato nell’Interregno. Precedentemente, Bandai Namco ha dichiarato che l’IP avrebbe toccato “altre aree” al di fuori della mera sfera videoludica. Per quanto riguarda il team di sviluppo FromSoftware, invece, al già notevole oeuvre degli sviluppatori si è unito un altro titolo con cui risvegliare un franchise in letargo, ovvero Armored Core VI: Fires of Rubicon. Non sappiamo di altri giochi in sviluppo, ma le cose possono sempre cambiare. Per ora, possiamo solo aspettare il day one: appuntamento, in tal senso, fissato per il 21 giugno.

