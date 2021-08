Netflix ha pubblicato il trailer di Stone Ocean, Le Bizzarre avventure di Jojo 6, definendo anche il periodo di uscita sulla piattaforma

Le bizzarre Avventure di Jojo sta per tornare su Netflix con la sua sesta parte, Stone Ocean, che è tratta sempre dal manga omonimo prodotto da Hirohiko Araki e giunto in italia con Star Comics. Questa sesta parte si riferisce ai 17 volumi pubblicati dal 1999 al 2003 e presto sarà anche sul piccolo schermo su Netflix, il periodo sarà dicembre 2021, ma la data non è ancora stata definita.

Le Bizzarre Avventure di Jojo 6: trailer e uscita di Stone Ocean

Netflix nel corso di un evento lilve in streaming ha trasmesso il trailer ufficiale definendo anche il periodo d’uscita, che avverrà sicuramente nei prossimi mesi. Per quanto riguarda i dettagli su questa sesta parte, conosciamo la sinossi che si basa sui fumetti originali.

Florida (USA), 2011. Dopo un grave incidente stradale con la fidanzata, Jolyne Cujoh viene incastrato e viene sentenziato a scontare 15 anni di prigionia. Jolyne viene spedita in un carcere statale penitenziario di massima sicurezza, Green Dolphin Street Prison, conosciuto anche come ‘the Aquarium’. Sull’orlo della disperazione, Jolyne riceve un pendente da suo padre che provoca un misterioso potere sopito dentro di lei.”



