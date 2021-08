What If…? Rilasciato il trailer ufficiale della nuova serie Marvel

What If…? è la nuova serie Marvel Studio che sarà disponibile su Disney+ nel mese di agosto. Scopriamo insieme il trailer ufficiale e la data d’uscita.

Disney+ ha svelato il trailer ufficiale e il poster di What If…?, che mostrano come l’avvincente serie targata Marvel Studios reimmagini eventi famosi dei film dell’Universo Cinematografico Marvel. Creando un multiverso di infinite possibilità, What If…? vede protagonisti i personaggi più amati dai fan, tra cui Peggy Carter, T’Challa, Doctor Strange, Killmonger, Thor e molti altri.

What If…? Il trailer ufficiale della serie animata Marvel disponibile su Disney+

La nuova serie, diretta da Bryan Andrews con AC Bradley come capo sceneggiatore, offre l’azione tipica del MCU con un tocco insolito. La prima serie animata Marvel Studios sarà disponibile su Disney+ a partire da mercoledì 11 agosto.

Il trailer non fa altro che aumentare l’aspettativa per questa prima serie animata Marvel che presenta i personaggi degli Avengers che siamo stati abituati a vedere in questi ultimi anni al cinema, ma in versione animata e in universi paralleli ipotetici. Come appunto dice il titolo, cosa sarebbe successo ai personaggi principali se alcune cose fossero andate diversamente?

Lo scopriremo insime l’11 agosto, giorno dell’uscita ufficiale della serie. Rimanete con noi per saperne di più e commentarla insieme.

