Migliori Shōnen Anime: i 5 classici senza tempo (Parte 2)

Dopo avervi presentato i classici senza tempo per ragazze, soffermiamoci adesso su quelli prettamente orientati ai ragazzi: eccovi i migliori Shōnen Anime

Lo scorso venerdì vi abbiamo introdotto al genere, mostrandovi 5 anime indimenticabili, quelli che ci hanno accompagnato duranti i pomeriggi tra amici per tutta l’adolescenza.

Ma l’animazione giapponese è talmente vasta da non poter racchiudere il meglio in un solo speciale, ecco quindi che oggi torniamo sul tema, parlando di serie legate ai nostri ricordi, indelebili più che mai.

Migliori Shōnen Anime: top 5 (Parte 2)

Come specificato, il termine Shōnen è indirizzato principalmente a un pubblico maschile, a partire dall’età scolare fino alla maggiore età, ma ad usufruirne sono tutti e tutte.

Vediamo nel dettaglio la classifica dei 5 migliori Shōnen Anime.

5 – Le bizzarre avventure di JoJo | Migliori Shōnen Anime

La storia narra l’epopea del casato Joestar in lotta contro il potente vampiro Dio Brando attraverso un arco temporale che oltrepassa i secoli. A tutt’oggi, l’opera, ancora in corso di pubblicazione, è suddivisa in otto parti, ciascuna delle quali caratterizzata da personaggi, ambientazioni e tematiche differenti.

Ciascuna delle otto serie si sofferma sulle avventure di uno dei suoi discendenti, e ognuna si svolge in un diverso momento storico. Tutti i protagonisti ottengono in una maniera o nell’altra il nomignolo “JoJo”. In tutta l’opera, aspetto molto divertente e interessante, è presente una quantità innumerevole di citazioni musicali e cinematografiche, inizialmente velate e nascoste, e successivamente sempre più palesi. JoJo è una serie unica nel suo genere, la cui peculiarità principale è la natura dei combattimenti; basati più sulla strategia e sui ragionamenti che sulla mera forza bruta, permettono il susseguirsi di colpi di scena epici e momenti toccanti. Vorrete non farne più a meno!

4 – Fairy Tail | Migliori Shōnen Anime

Lucy Heartphilia è una ragazza che sogna di diventare una maga famosa e di entrare nella gilda di maghi più in vista del regno di Fiore: Fairy Tail. Un giorno, dopo varie peripezie, incontra Natsu, un ragazzo che gira il mondo in cerca del drago Igneel insieme al suo fidato compagno, il gatto blu Happy (proprio uno dei componenti di Fairy Tail). Entrata a far parte della gilda, Lucy finirà per far gruppo insieme a Natsu e ad altri due maghi della stessa: il mago del ghiaccio Gray Fullbuster e la maga guerriera di classe S Elsa Scarlet. Nei loro viaggi e nelle missione incontreranno molti maghi potentissimi, buoni e malvagi, gilde rivali e oscure, mostri e demoni, viaggiando anche in mondi paralleli, per poter vivere la loro grande avventura.

I personaggi sono ottimamente caratterizzati buoni o cattivi che siano; ognuno di essi ha una storia da raccontare, sfociando spesso in momenti davvero commoventi. Senza tralasciare le numerose fasi di combattimento presenti. Queste risultano sempre precise e nessun movimento o azione viene lasciato nella confusione del momento, concezione fondamentale che in un titolo di questo genere non deve essere mai dimenticata. Una serie lunga, che presenta episodi più dinamici e tanti altri più lenti, ma che non annoia nemmeno per un momento.

3 – Hunter x Hunter | Migliori Shōnen Anime

Gon Freecss è un bambino di dodici anni che vive sull’Isola Balena con la zia Mito, sua madre adottiva. Incontrando Kaito, un “hunter” professionista, scopre che suo padre Ging, che lui non ha mai conosciuto, è vivo ed è uno dei migliori hunter al mondo. Gon decide quindi di diventare a sua volta un hunter per cercarlo. Partecipa quindi all’esame, durante il quale conoscerà altri aspiranti Hunter (con i quali stringerà un forte legame di amicizia).

Anche questa serie è abbastanza lunga, ma non risulta comunque complessa o eccessivamente articolata. Questo grazie alla suddivisione della storia in grandi blocchi: l’esame per diventare Hunter, l’asta di York Shin City e Greed Island. L’articolazione in più fasi narrative, infatti, rende estremamente scorrevole la visione. Ma alla base di tutta la storia ci sono i protagonisti principali, quattro appena, attorniati, di volta in volta, da personaggi secondari che varieranno da periodo a periodo. Questo porrà i quattro sotto un’ipotetica lente d’ingrandimento, che li vedrà agire insieme e portare alla luce il proprio background, il motivo per cui hanno scelto questa professione.

2 – Bleach | Migliori Shōnen Anime

Ichigo è un ragazzo con una dote molto particolare: riesce a vedere i fantasmi. La sua famiglia conta due sorelle con poteri simili ai suoi e un padre scettico e un po’ fuori di testa. Un giorno si trova coinvolto in uno strano incidente e, grazie ai suoi poteri, è l’unico fra i presenti a capire quello che sta realmente accadendo. I disordini degli ultimi giorni sono provocati da alcune creature che cacciano e divorano le anime dei fantasmi e delle persone con grande forza spirituale: gli Hollow. A fronteggiarli vi sono gli Shinigami, anche loro invisibili alle persone comuni, e con l’ulteriore compito di dare la pace alle anime rimaste intrappolate sulla Terra. Ben presto Ichigo, a causa dei suoi poteri sovrannaturali, diviene lui stesso preda degli Hollow e, nell’estremo tentativo di salvare i propri cari, “rinasce” come Shinigami.

Bleach è indubbiamente uno dei colossi del genere battle shonen, che non ha nulla da invidiare a Dragon Ball e simili. La storia in sé per sé è molto originale, dal momento in cui poco si è calcato così in profondità il ruolo dello Shinigami. Ma la vera forza di quest’opera sta nei personaggi: non sono stereotipati e, in particolare i personaggi principali, sono tutti ben caratterizzati. Rientra a pieni titoli nella lista di anime da vedere almeno una volta!

1 – Detective Conan | Migliori Shōnen Anime

Shinichi Kudo è uno studente liceale appassionato di romanzi gialli che, sognando di diventare un grande detective, ficca il naso negli affari della polizia e riesce sempre a risolvere brillantemente anche i casi impossibili. Come spesso gli ricorda la sua amica Ran, il suo è un passatempo pericoloso e Shinichi lo scopre a sue spese quando, coinvolto in un caso troppo grosso, si ritrova vivo per miracolo, ma tornato improvvisamente bambino. Chi sono e cosa nascondono quei misteriosi uomini in nero che lo hanno fatto rimpicciolire? E, soprattutto, come fare a ritornare quello di prima? Ecco un caso davvero difficile per Shinichi Kudo, che questa volta però, dovrà affrontare sotto le mentite spoglie di Edogawa Conan, il mini detective.

Tra un caso e l’altro, Conan si avvicina sempre di più alla misteriosa organizzazione nera, portando la trama, quella principale, a complicazioni sempre più fitte e a casi a dir poco spettacolari. La storia, così come si sviluppa, non mostra solo freddi ragionamenti, da giallo, ma anche azione e molte scene shojo (grazie alle quali si possono riunire gli appassionati di tutti i generi). Non si mostra in cliché scontati, ma costringe i personaggi a sforzarsi sempre al massimo, uscendo da situazioni apparentemente impossibili senza interventi improbabili e dall’impeccabile e fastidioso tempismo, cosa che purtroppo accade spesso.

In conclusione

Ora che vi abbiamo mostrato nel dettaglio i 10 Migliori Shōnen Anime, non vi rimane che mettervi comodi sul divano e iniziare a vederne uno. Non potete lamentarvi: avete l’imbarazzo della scelta!