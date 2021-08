Abandoned: domani finalmente il reveal ufficiale

Più grottesco dell’horror c’è solo il teatrino dei rumor: domani le congetture di Abandoned avranno finalmente fine con il reveal ufficiale

La logorante farsa del “fateci vedere Kojima” ad ogni tweet di BlueBox Game Studios in merito ad Abandoned avrà fine domani stesso con l’atteso reveal ufficiale del gioco. Le ultime settimane ci hanno visto sussultare ad ogni starnuto del game designer nipponico nonostante il team di sviluppo sia olandese, ma di sicuro tra ventiquattro ore persino queste parole saranno storia vecchia. Sia come sia, la campagna di marketing messa in piedi da Hasan Kahraman prevede che domani l’app di PlayStation 5 ci lasci in compagnia del primo vero teaser trailer di un gioco protagonista di fin troppi rumor.

E al reveal ufficiale di Abandoned di domani, che le colline stiano zitte!

In una campagna di “annunci di altri annunci” degna di Sonic, Abandoned è dunque prossimo al reveal ora che possiamo parlare in via ufficiale di “domani”. Che si debba parlare di un revival di Silent Hills, facendo dunque di Kahraman il prestanome che non è, o che invece il gioco sia quel che il tweet asserisce che sia, di certo i fan non hanno mancato di inondare le risposte di riferimenti all’operato del cineamatore giapponese. Potete vedere il post qui sotto.

Access to the Realtime Experience app is closing in! With an Opening Teaser as an introduction, you’ll get a glimpse to “What you see is what you play” along with some announcements to look out for! See you on August 10th! — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 8, 2021

Difficilmente, almeno fino a prova contraria, ci troviamo di fronte ad un altro “Joakim Mongren”, ma non si sa mai. Di certo, nelle immagini rilasciate finora, i fan non hanno mancato di notare somiglianze con altri titoli di Konami, sebbene quest’ultima sia più che impegnata con altro al momento. Bloober Team, nello specifico, è stato incaricato di sviluppare nuovi titoli per il publisher, tra cui il prossimo Silent Hill. Ci auguriamo che il chiacchiericcio in tal senso abbia ragion d’essere nell’arco delle prossime ore, o che altrimenti taccia del tutto.

