La Casa di Carta: l’ultima parte dal 3 dicembre solo su Netflix

La Casa di Carta. Finalmente l’attesa è finita, dal 3 dicembre solo su Netflix, arriva l’ultima parte della serie più ambita dal grande pubblico amatoriale

La casa di Carta è una serie televisiva spagnola, ideata da Alex Pina Calafi produttore, sceneggiatore e regista televisivo.

La casa di carta racconta di un criminale che ha come piano quello di rapinare la Zecca Reale della Spagna. Per fare ciò però l’uomo assolda otto persone che lo aiutino nell’impresa. Con una sola regola, che nessuno deve sapere nulla dell’altro. Di fatti per riconoscersi si soprannominano con i nomi delle città.

Solo lui essendo la mente del piano, si fa chiamare il ” professore ” personaggio interpretato da Alvaro Morte , come secondo personaggio recluta Berlino, suo fratello, dove all’inizio questa fratellanza viene tenuta nascosta poi con il tempo il segreto viene svelato.

Come altri componenti troviamo Tokyo, la ragazza viene reclutata perché già ricercata in una tutta la Spagna e non avendo nulla da perdere si associa alla banda, l’attrice è Ursula Corbero, recentemente la donna ha prestato il suo volto per la pubblicità di Shiseido.

La casa di carta: l’ultima stagione

E poi ancora Nairobi, delinquente, mamma single, all’oscuro di dove possa essere suo figlio. E poi Rio, il più giovane del gruppo reclutato per la sua bravura da hacker internazionale, e Oslo ed Helsinki, due ex militari della Serbia, e Mosca e Denver, padre e figlio.

Nel corso della serie si aggiungeranno poi altri personaggi come ad esempio Lisbona, dapprima come ispettrice del caso della banda, poi per una serie di vicissitudini come loro alleata, addirittura diventa la compagna del professore. E poi ancora Marsiglia, Palermo, Bogotà, Manila, e Stoccolma.

Nel corso della serie però gli episodi a favore dei protagonisti vanno pari passo con gli episodi a sfavore, di fatti alcuni dei personaggi ci rimangono secchi. Uno dei tanti è proprio Tokyo, la co-protagonista della serie tanto amata. Che con la sua morte, si deduce porti via Gandìa, uno dei personaggi più spietati. A capo delle guardie del Governatore.

La morte di Tokyo seppur tragica è anche memorabile essendo che lei stessa assieme al professore è voce narrante della Casa di Carta.

Ma a far rimanere ancorati i telespettatori sulla sedia è anche una voce che i fan avrebbero dedotto dalle puntate della penultima parte. Ossia, l’entrata di un nuovo membro, Madrid, Alicia Sierra, interpretata da Najwa Nimri, famosa per aver preso parte in un’altra serie televisiva spagnola, nel ruolo di una delinquente cattiva: Zulema.

Anch’essa ispettrice contro la banda della Casa di Carta. Incinta. Dove per una serie di cose la donna viene allontanata dai suoi simili stessi e denigrata pubblicamente. Solo quando da sola, riesce a scovare il professore ed è sul punto di fare la sua mossa, le si rompono le acque, ed è costretta ad accettare l’aiuto del professore perché il bambino è messo nella posizione podalica.

Non ci resta dunque aspettare il 3 dicembre per l’uscita del finale di stagione. Dove finalmente vedremo i nostri protagonisti dove andranno a finire. E se riusciranno a scappare come già erano riusciti in passato.

E voi? Qual è il vostro personaggio preferito? Cosa ne pensate della Casa di Carta? Per noi è importante la vostra opinione fatecelo sapere nei commenti.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.