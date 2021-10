Michael Shannon, Emilia Clarke e Dane DeHaan protagonisti del biopic su McCarthy

Da non perdere!

Un cast abbastanza ricco al quale si affida una vera e propria sfida. Non ci resta che aspettare la data di uscita del biopic per verificare se queste alte aspettative vengano raggiunte.

È stato reso noto parte del cast che includerà il due volte candidato all’Oscar Michael Shannon , nel ruolo del protagonista McCarthy; la star de Il Trono di Spade, Emilia Clarke , nei panni di Jean Kerr, moglie del senatore; Dane DeHaan che interpreterà l’avvocato Roy Cohn e Scott McNairy che invece presterà il volto per Ray Kiermas.

Il titolo del film (per ora provvisorio) sarà semplicemente McCarthy e verrà girato probabilmente durante l’autunno 2022 tra Praga e gli Stati Uniti . La pellicola sarà diretta dal regista di The Painted, Bird Václav Marhoul; la sceneggiatura è firmata da Tom O’Connor; mentre la produzione è a cura di Zach Studin insieme a O’Connor. Rick McCallum, storico produttore di Star Wars, sarà invece il produttore esecutivo.

McCarthy fu un demagogo che diede il via a una spietata caccia alle streghe cavalcando l’onda dell’isteria della politica statunitense tra gli anni ’40 e ’50, per combattere quello che riteneva il “pericolo comunista” negli USA . Nel periodo postbellico statunitense, persone di varia estrazione sociale vennero accusate di essere spie sovietiche o fautori del comunismo e furono oggetto d’indagini e accuse riguardanti le loro opinioni e la loro adesione a movimenti. Queste indagini furono condotte da numerosi comitati a livello federale e statale, ma anche da apposite agenzie investigative private.

In arrivo un nuovo biopic sul politico più controverso della storia degli Stati Uniti: Joseph Mc Carthy . Il film traccerà l’ascesa e la caduta del famigerato e potente senatore Joseph McCarthy e dei suoi sostenitori , un gruppo che include l’ambiziosa moglie Jean Kerr, il suo giovane e spietato avvocato Roy Cohn e il suo amico fidato e collega Ray Kiermas.

