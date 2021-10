Star Wars: annuncio di un nuovo gioco in vista?

L’annuncio di un nuovo gioco di Star Wars potrebbe essere imminente, per la gioia dei fan della saga. Scopriamo di più in questa news

Negli ultimi tempi Star Wars sembra vivere una nuova giovinezza. L’uscita di una nuova trilogia (alla quale pare seguiranno altre incarnazioni cinematografiche), è stato solo il primo passo verso un possente rilancio del brand, ad opera di Disney. Per la gioia dei fan, Star Wars continua ad essere più vivo che mai e, a quanto sembra, l’annuncio di un nuovo gioco potrebbe ben presto arrivare per riportarci ancora una volta in una galassia lontana lontana…

Nuovo gioco di Star Wars, annuncio alle porte?

Il mondo dei videogiochi, come prevedibile, non è rimasto indifferente al rilancio di Guerre Stellari, ma al contrario negli scorsi anni abbiamo assistito all’uscita di alcuni fra i migliori titoli dedicati alla celebre saga fantascientifica. Dalla rinascita della serie Battlefront, fino ad arrivare al recente reveal del remake di Knights Of The Old Republic, passando per il riuscitissimo Jedi Fallen Order (qui la nostra recensione), i videogiocatori amanti della saga non sono di certo rimasti a bocca asciutta, e le cose sembrano destinate a durare.

È infatti la recente campagna marketing “Bring Home The Bounty” a suscitare un certo interesse. Per quest’ultima Disney e Lucasfilm hanno pubblicato una sorta di calendario nel quale sono state segnate tutte le date dei prossimi annunci a tema Guerre Stellari, da qui alla fine dell’anno. Tali annunci tratteranno articoli di varia natura (libri, giocattoli, ecc). Ciò che ha destato la curiosità dei fan è l’immagine che accompagna l’annuncio del 14 Dicembre, la quale sembra voler suggerire un nuovo gioco ambientato proprio nell’universo di Star Wars. Ovviamente tutto ciò non costituisce assolutamente una certezza, pertanto occorrerà attendere fino alla data stabilita per scoprire di più.

E voi cosa ne pensate? Siete fan di Star Wars ed attenderete con ansia il 14 Dicembre?