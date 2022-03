I l potere del cane è il nuovo film di Jane Campion, che si aggiudica il Director Guild Award e tre Critics Choice Awards, confermandosi come uno dei film più amati della stagione e grande favorito per gli Oscar del 2022

Il film di Jane Campion, e di Benedict Cuberbatch, il potere del cane, ha vinto il Directors Guild Award, il premio per la migliore regia assegnato loro dal Sindacato dei registi statunitensi.

A seguire il potere del cane, ha anche vinto tre Critics Choihe Awards, riconoscimenti di critici cinematografici.

Gli stessi critici cinematografici hanno anche tributato dalla filmmaker australiana i seguenti premi: il premio per il miglior film, il premio per il miglior regista, il premio per la miglior sceneggiatura, e il premio per la miglior fotografia.

La storia avvincente: il potere del cane

Il film si svolge nel 1925, in Montana, dove due fratelli, George e Phil, ricchi proprietari di un ranch incontrano la vedova Rose Gordon. Che conquista subito il cuore del fratello gentile, George.

A differenza Phil, è il fratello burbero che prende in giro Peter, figlio di Rose.

George e Rose si sposano, e metà dei soldi del patrimonio di George vengono usati per mandare Peter al college, cosa che dirturba molto Phil, credendo che Rose abbia sposato il fratello solo per i suoi soldi.

Quindi continuano gli insulti e le maniere dispreggiative verso la donna, la quale a furia d’essere discriminata e maltrattata comincia a bere.

Durante l’estate però Peter torna a casa, venendo sempre deriso da Phil, i quali col tempo iniziano ad andare d’accordo, passando anche del tempo assieme, costruendo una corda di pelli d’animale per un lavoro. E vedendo ciò, Rose comincia a bere sempre di più.

Un giorno Peter, trova una mucca morta per malattia, e comincia a prendere la sua pelle ma non dice niente a Phil. Perchè proprio quando Phil è in difficoltà esso cede le sue pelli all’uomo.

E Phil prendendola ignaro che fossero infettate si ammala, e muore.

Favorito agli Oscar 2022: il potere del cane

Come già enunciato, il potere del cane, è il grande favorito agli Oscar 2022, dal momento che ha ottenuto ben 12 candidature.

Le seguenti vittorie dei premi sono: il BAFTA, per il miglior regista, due Golden Globe, il gotha di Hollywood.

Si vocifera che la regista Jane Campion, stringerà più di una statuetta dorata fra le mani. Giacchè nella sua carrierra ella ha vinto solo un Oscar: per la miglior sceneggiatura con il film: Lezioni di piano.

Il potere del cane, a cui la giuria dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia ha votato il Leone d’Argento per la migliore regia, non è stato l’unico trionfo dei Directors Guild Awards, ma anche a: Maggie Gyllenhaal ha vinto il premio per il miglior regista esordiente con la Figlia Oscura, con protagoniste Olivia Colman e Dakota Johnson.

Cast e animazione del film: il potere del cane

Il potere del cane, lo potete trovare sulla piattaforma di Netflix, e vede nel cast il celebre Benedict Cumberbatch, già conosciuto come il famosissimo Doctor Strange, (che potete trovare nella categoria Marvel, sul Disney+).

E ancora Jesse Plemons, Kirsten Dunst, e Kodi Smit-McPhee.

