One Piece: il ritorno di Joyboy | Jump Highlights

Fan in tumulto per l’ultimo capitolo di One Piece, in cui Rufy subisce una strana trasformazione che potrebbe segnare il ritorno del leggendario Joyboy. Copertina per Black Clover, con Asta che deve affrontare Lucifero da solo

Rufy giace sconfitto sulla cima di Onigashima, a causa dell’intervento dell’uomo della CP0. Ma un rumore ritmato si diffonde nell’aria: Zunisha dichiara che sono i “tamburi della libertà”, e che segnalano il ritorno di Joyboy.

Capitolo incredibile, il numero 1043 di One Piece: dopo aver visto Rufy a terra, privo di vita, con Momonosuke e Law che ne confermano la scomparsa della voce, tutti pensavano che fosse finita. Invece, nuova energia fluisce nel corpo del nostro capitano, ma di cosa si tratta? Il suo corpo sembra trasformarsi in una sostanza liquida.

Joyboy ha in qualche modo preso possesso del corpo di Rufy? Si tratta del risveglio del frutto Gom Gom, da molti indicato come il pericoloso frutto dal nome modificato, a cui il governo da la caccia? Purtroppo dovremo aspettare due settimane per saperlo: la consueta pausa mensile di Oda è stata strategicamente posizionata anche questa volta.

Non solo One Piece: altri Highlights di Shonen Jump

La copertina della rivista questa settimana è dedicata a Black Clover, un altro shonen della vecchia guardia. Asta e soci sono ancora alle prese con Lucifero, emerso dal portale infernale del Regno di Spade.

Con anche il comandante Yami che cade, solo Asta può sperare di fermare l’avversario. A dargli nuova forza, il venire a conoscenza del passato del diavolo Liebe, che risente Lucifero per la morte della madre adottiva. Asta quindi esibisce una nuova trasformazione. Sarà sufficiente a portare a termine lo scontro?

Con Black Clover, One Piece e My Hero Academia in via di conclusione, un’era dello shonen sta per tramontare. Le nuove proposte non sembrano riuscire, o volere, seguire il solco lasciato dalle vecchie glorie. Cosa ci riserva il futuro? Con la conclusione di DR. STONE, presto probabilmente vedremo un nuovo titolo maggiore venir proposto su Jump.