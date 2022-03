Microsoft: previsto uno showcase “in stile E3” per Xbox secondo un leak

A tre mesi dall’E3, riparte la ruota dei leak: la prima indiscrezione è tutta per Microsoft, con una presentazione autonoma dedicata a Xbox

Sapete benissimo che rumor e leak tendono a circolare l’E3 di giugno come le zanzare intente a orbitare intorno ai lampioni in quel mese, e ora abbiamo già una voce di corridoio circa le intenzioni di Microsoft con Xbox. Siamo già al corrente del nuovo showcase ID@Xbox previsto per dopodomani, ma il co-fondatore di Xbox Era Nick Baker asserisce che le carrellate siano previste per maggio e settembre. Non saremmo sorpresi dall’eventualità di un evento a maggio, come ci ricorda il noto evento 20/20 di maggio 2020; la nuova voce circa una presentazione per giugno, invece, ci ha colto più alla sprovvista.

Dove c’è Grubb, c’è un leak: ecco l’E3 monotematica di Microsoft per Xbox

La fonte del leak non potrebbe che essere Jeff Grubb: il giornalista di GamesBeat ha affrontato, tra le varie tematiche trattate nel video qui sotto, anche quella di una presentazione Xbox a cura di Microsoft in tempo per l’E3. In tal senso, Grubb ha promesso di avere “probabilmente” altro da dire in merito “presto”. Tuttavia, screditando il precedente rumor, secondo l’insider il mese interessato sarà giugno e non maggio. È a questo punto che Grubb ha posto l’accento sui confronti aperti con la fiera californiana. In particolare, sono i dettagli del giornalista a suscitare non poca salivazione.

“Stanno parlando con i partner per includere giochi di rilievo. [Le trattative] Stanno andando avanti proprio in questo momento e siamo a marzo, quindi non c’è modo di dirottare il treno o la nave. La direzione in cui puntano è quella e il limite temporale è quello in cui dovranno operare.” Andy Robinson di VideoGamesChronicle ha “confermato” la dichiarazione in base a quelle che sono le sue fonti. Un altro insider, Tom Henderson, ha parlato fino ad ora di un’edizione puramente digitale per l’E3 di quest’anno. Il titano di giada non è mai mancato all’esposizione, ma per ora vi invitiamo a trattare queste indiscrezioni con la massima cautela.

