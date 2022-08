Echo Group presenta i propri film alla Mostra di Venezia: il programma

Echo Group sarà protagonista alla nuova edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: tutti i dettagli

Sta per tornare uno degli eventi più attesi dell’anno per il mondo del cinema. Dal 31 agosto al 10 settembre 2022 andrà in scena la 79a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Tra i tanti protagonisti del festival veneziano un posto di rilievo è occupato da Echo Group, che presenta diverse pellicole che concorrono in numerose sezioni dell’evento. Andiamo dunque a scoprire i vari film che saranno presentati durante i giorni del festival veneto da Echo Group.

Echo Group: i film presentati a Venezia

Partiamo con I figli degli altri, lungometraggio firmato da Rebecca Zlotowski nella sezione Venezia 97 ‖ Concorso. Si tratta di una produzione francese che racconta la storia di Rachel, una donna di quaranta anni che insegna chitarra. La donna s’innamora di Alì e stringe un profondo legame con la sua figlia di 4 anni: Leila. Tra le due s’instaura un rapporto profondo, tanto che Rachel inizia a trattare Leila come fosse sua figlia, ma la realtà è diversa.

Nella sezione Orizzonti ‖ Concorso ci sarà invece La Syndicaliste, produzione franco-tedesca firmata da Jean-Paul Salomé. Viene raccontata la storia vera di Maureen Kearney, una rappresentante sindacale che opera nel campo delle energie nucleari e rinnovabili e nel 2012 viene a conoscenza di un pesante segreto di stato che sconvolgerebbe il paese e si trova a dover combattere da sola contro molti poteri forti per rendere nota la notizia.

L’italiana Carolina Cavalli firma Amanda, pellicola con Benedetta Porcaroli presente nella sezione Orizzonti Extra ‖ Concorso. Amanda è una ragazza sola, in cerca di amici, che dopo aver scoperto che da piccola passava molto tempo con una tale Rebecca, cerca di convincerla che sono ancora migliori amiche.

Proseguiamo con Worlds Apart, un film che mette in scena la convivenza tra tre coppie di amici durante il lockdown a Los Angeles. In isolamento, usciranno fuori le tensioni e i segreti dei protagonisti e le relazioni verranno viste sotto una nuova luce. La pellicola vede la partecipazione di Bob Odenkrik e sarà presente nella sezione Masterclass SIAE ‖ Giornate degli autori.

In Notti Veneziane ‖ Giornate degli autori troviamo invece La timidezza delle chiome di Valentina Bertani. Benjamin e Joshua Israel sono due gemelli omozigoti di origine ebraica, che con l’arrivo dell’età adulta iniziano a sentirsi oppressi e incapaci di immaginare e pianificare il proprio futuro. Mes Petite Amoureuses è invece un film presente nella sezione Venezia Classici ‖ Restauri. Si tratta di una pellicola del 1974 che narra la storia di Daniel, un giovane che vive con la nonna e vede stravolto il suo futuro.

Infine, gli ultimi due film presenti sono I misteri del giardino di Compton House, anch’esso nella sezione Venezia Classici ‖ Restauri e Bonnie, un ritratto della leggendaria direttrice del casting Bonnie Timmerman, fautrice di molti film di successo come Una poltrona per due e Heat – La sfida.

Il programma e le interviste

Di seguito lo schema con le proiezioni dei film e le disponibilità per le interviste

VENEZIA 79 ‖ CONCORSO

I figli degli altri di Rebecca Zlotowski

DISPONIBILITÀ PER INTERVISTE

Rebecca Zlotowski, Virginie Efira, Chiara Mastroianni (su richiesta), Roschdy Zem

PROIEZIONI PUBBLICHE

Domenica 04/09 – Ore 17:00 – Sala Grande Lunedì 05/09 – 17:30 – PalaBiennale

PROIEZIONI PRESS – INDUSTRY

Domenica 04/09 – Ore 09:00 – Sala Grande Domenica 04/09 – Ore 11.00 – Sala Darsena Domenica 04/09 – Ore 17:00 – Sala Grande Lunedì 05/09 – Ore 17.30 – PalaBiennale

ORIZZONTI ‖ CONCORSO

La Syndicaliste di Jean-Paul Salomé

DISPONIBILITÀ PER INTERVISTE

Jean-Paul Salomé, Isabelle Huppert

PROIEZIONI PUBBLICHE

Venerdì 02/09 – Ore 17:00 – Sala Darsena Sabato 03/09 – Ore 15:30 – PalaBiennale

PROIEZIONI PRESS – INDUSTRY

Giovedì 01/09 – Ore 19:30 – Sala Casinò Giovedì 01/09 – Ore 22:00 – Sala Volpi Venerdì 02/09 – Ore 17:00 – Sala Darsena Sabato 03/09 – Ore 15.30 – PalaBiennale

ORIZZONTI EXTRA ‖ CONCORSO

Amanda di Carolina Cavalli

DISPONIBILITÀ PER INTERVISTE

Carolina Cavalli, Benedetta Porcaroli, Galatéa Bellugi, Giovanna Mezzogiorno, Michele Bravi, Margherita Missoni

PROIEZIONI PUBBLICHE

Lunedì 05/09 – Ore 21:00 – Sala Giardino Martedì 06/09 – Ore 09:00 – Sala Giardino

PROIEZIONI PRESS – INDUSTRY

Lunedì 05/09 – Ore 14:30 – Sala Giardino Lunedì 05/09 – Ore 21:00 – Sala Giardino Martedì 06/09 – Ore 09:00 -Sala Giardino

MASTERCLASS SIAE ‖ GIORNATE DEGLI AUTORI

Worlds Apart di Cecilia Miniucchi

DISPONIBILITÀ PER INTERVISTE

Cecilia Miniucchi, Bob Odenkirk, Danny Huston

PROIEZIONI PUBBLICHE

Giovedì 01/09 – Ore 15:30 – Sala Laguna

FOCUS SIAE – BOB ODENKIRK

Giovedì 01/09 – Ore 17:00- Sala Laguna



NOTTI VENEZIANE ‖ GIORNATE DEGLI AUTORI

La timidezza delle chiome di Valentina Bertani

DISPONIBILITÀ PER INTERVISTE

Valentina Bertani, Benjamin Israel, Joshua Israel

PROIEZIONI PUBBLICHE

Mercoledì 07/09 – Ore 21:30 – Sala Laguna

VENEZIA CLASSICI ‖ RESTAURI

Mes Petites Amoureuses di Jean Eustache

PROIEZIONI PUBBLICO – ACCREDITATI

Domenica 04/09 – Ore 14:00 – Sala Corinto Lunedì 05/09 – Ore 11:15 – Sala Casinò Lunedì 05/09 – Ore 19:30 – Sala Pasinetti

VENEZIA CLASSICI ‖ RESTAURI

I misteri del giardino di Compton House di Peter Greenaway

DISPONIBILITÀ PER INTERVISTE

Peter Greenaway

PROIEZIONI PUBBLICO – ACCREDITATI

Venerdì 09/09 – Ore 16:30 – Sala Corinto Sabato 10/09 – Ore 14:30 – Sala Casinò Sabato 10/09 – Ore 22:00 – Sala Volpi

VENEZIA CLASSICI ‖ NON FICTION

Bonnie di Simon Wallon

DISPONIBILITÀ PER INTERVISTE

Bonnie Timmermann, Simon Wallon

PROIEZIONI PUBBLICHE

Giovedì 08/09 – Ore 18:00 – Sala Casinò Venerdì 09/09 – Ore 17:00 – Sala Volpi

PROIEZIONI PRESS – INDUSTRY

Giovedì 08/09 – Ore 09:00 – Sala Corinto Giovedì 08/09 – Ore 18:00 – Sala Casinò Venerdì 09/09 – Ore 17:00 – Sala Volpi

