Nobody Saves The World: annunciato il DLC, Frozen Hearth

Sì, con l’acca alla fine: Nobody Saves The World riceverà un DLC con nuove forme grazie alla terra dal cuore gelido, Frozen Hearth

Il gioco di ruolo trasformista di Drinkbox Studios, Nobody Saves The World, riceverà presto un DLC carico di contenuti inediti: Frozen Hearth. Prevista il 13 settembre, l’espansione aggiungerà al titolo di base nuove forme, un’area mai vista prima e sfide tutte nuove per 4,99 dollari. Il nostro equivalente, molto probabilmente, si aggirerà sulla medesima cifra. Potete trovare il trailer di questa nuova, folle scampagnata qui sotto. Con le due trasformazioni inedite, il giocatore potrà interpretare due nuovi ruoli: quello dell’ape assassina e quello del meccanico, ciascuno con le proprie malizie di gameplay.

Frozen Hearth, la terra inesplorata di Nobody Saves The World

Per sbloccare queste novità di Nobody Saves The World, dovrete completare l’area The Tempering con cui il DLC Frozen Hearth metterà alla prova le vostre abilità, mediante enigmi e altro. E per “altro” si parla, tra le altre cose, anche di minigolf. Le forme, una volta sbloccate, si possono sia sfruttare nell’espansione che, naturalmente, anche nel gioco di base. Stando al creatore del gioco, Ian Campbell, le rinunce hanno contraddistinto il lancio di questa piccola gemma indie. Vi lasciamo a una dimostrazione pratica con il già citato trailer qui sotto, se volete vedere tutte le novità in azione.

“Quando abbiamo lanciato il gioco originale”, spiega Campbell, “avevamo così tante idee, ma abbiamo dovuto lasciarle al cutting room floor (“stanza dei tagli”, ndt). Il DLC ci ha dato modo di dar loro vita. Creare nuove forme è stato uno spasso, e lo stesso vale anche per enigmi e sfide che sapranno sfruttare a fondo la personalizzazione incrociata del gioco!” Il titolo e la sua espansione sono, volendo, disponibili in un bundle sulle piattaforme interessate. Che, per la cronaca, sono PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4 e PS5. La scelta di certo non manca!

