SKAM Italia arriva a settembre su Netflix con la quinta stagione

L’attesa sta per finire: con l’arrivo di settembre farà il proprio debutto su Netflix la quinta stagione di SKAM Italia. Si tratta di uno dei prodotti più attesi di questi ultimi mesi del 2022: la serie, divenuta ormai un cult, debutterà con la quinta stagione il 1 settembre. Dopo il successo dei primi quattro capitoli, la serie prodotta da Cross Production si appresta a tornare con nuove interessantissime storie da raccontare. Nell’attesa, Netflix ha anche pubblicato il trailer ufficiale della quinta stagione, aumentando di parecchio l’hype intorno all’uscita del nuovo capitolo di SKAM Italia.

SKAM Italia: in arrivo la quinta stagione

SKAM è un format di assoluto successo, nato in Norvegia e che ha avuto una grandissima risonanza col remake italiano. In questa nuova stagione della serie ritroveremo Elia (Francesco Centorame) alle prese con le conseguenze della bocciatura alla maturità e con lo scarto nei confronti dei suoi amici, che ormai hanno intrapreso la carriera universitaria una volta terminata la scuola.

Al fianco dei soliti volti noti della serie ci saranno molte new entry, su tutti due nuovi personaggi femminili. Si tratta di Viola, interpretata da Lea Gavino, e di Asia, che ha il volto di Nicole Rossi. Le due sono studentesse fortemente impegnate come rappresentati d’istituto. Tra nuovi incontri e il supporto dei vecchi amici di sempre, Elia sarà impegnato in un delicato percorso di accettazione di sé stesso, con l’obiettivo di trovare il proprio equilibrio personale.

Gli episodi e il cast

La quinta stagione di SKAM Italia sarà composta da dieci episodi, rilasciati su Netflix il 1 settembre. La regia porta la firma innovativa di Tiziano Russo, che prende il posto di Ludovico Bessegato, mentre Alice Urciuolo rimane la showrunner della serie

Il cast potrà contrare, oltre che su Francesco Centorame nei panni di Elia e sulle debuttanti Lea Gavino e Nicole Rossi, anche su molti volti già noti: Beatrice Bruschi (Sana), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino(Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino).

