Disney Plus: quali novità ci aspettano ad ottobre?

Ottobre porterà sulla piattaforma di Disney Plus molti nuovi contenuti, che si aggiungeranno a quelli già in catalogo. Scopriamone alcuni

Nuovissimi contenuti approderanno nei prossimi giorni sulla piattaforma di Disney Plus, accrescendo ancora di più un catalogo già ricchissimo di intrattenimento. Ottobre sarà anche il mese del Black History Month, la ricorrenza istituita per celebrare l’importanza delle persone e degli eventi nella storia della diaspora africana. Anche Disney ha voluto partecipare a questa ricorrenza, attraverso alcune pellicole che raccontano la vita e le incredibili vicende di artisti, scienziati e sportivi afroamericani.

Disney Plus: le nuove uscite di ottobre

The Captain | Disney Plus ottobre

L’avvincente serie rivela l’uomo che si cela dietro l’icona di Derek Jeter, celebre giocatore di baseball. Dal suo arrivo a New York, in un periodo di grandi cambiamenti, fino a raggiungere il successo negli New York Yankees. La storia ripercorre la sua incredibile carriera, seguendo la sua crescita.

Disponibile dal 12 ottobre.

Candy: Morte in Texas | Disney Plus ottobre

1980, Candy Montgomery è una casalinga che ha sempre vissuto nel modo migliore possibile. Ha un buon marito, due figli, una bella casa e vive attraverso un’attenta pianificazione ed esecuzione delle trasgressioni. Quando la donna inizierà a sentire la pressione del conformismo, comincerà a percepire una maggiore spinta verso la libertà, con conseguenze fatali.

Disponibile dal 12 ottobre.

Screen Queens Rising | Disney Plus ottobre

La pellicola esplora come le attrici nere, dapprima un gruppo trascurato e ben poco considerato nell’industria del cinema hollywoodiano, siano riuscite a farsi largo nel mondo dell’intrattenimento e della cultura americana.

Disponibile dal 14 ottobre.

Il Black History Month di Disney Plus

Disney Plus ha deciso di celebrare il Mese della Storia dei Neri, attraverso il racconto di vite di cantanti, attori, atleti, visionari e creativi, che hanno fatto della comunità nera un gruppo sociale di spicco della storia americana. Ecco alcuni titoli:

Rise la vera storia di Antetokounmpo

Tratto da una storia vera, si narra della famiglia che ha generato il primo trio di fratelli divenuti campioni NBA, nella lega di basket americana: Giannis e Thanasis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks e Kostas Antetokounmpo dei Los Angeles Lakers, seguiti dal loro fratello minore Alex.

Il diritto di contare

Il diritto di contare racconta di Katherine Johnson, Dortohy Vaughan e Mary Jackson, tre brillanti scienziate afroamericane che lavorarono alla NASA, agli inizi degli anni 60. La loro vita a lavoro non è affatto facile, in un ambiente dominato dai bianchi.

Summer of Soul

La pellicola si concentra sull’Harlem Cultural Festival, l’evento musicale e non solo, dalla durata di sei settimane, avvenuto nell’estate del 1969. Il festival ha attirato migliaia di persone che hanno potuto assistere alla celebrazione della storia, della cultura, della musica e della moda degli afroamericani.

