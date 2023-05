Daredevil: Born Again, le ultime foto dal set svelano un nuovo personaggio

Le ultime foto del set di Daredevil: Born Again, svelano un importante e misterioso personaggio interpretato da Michael Gandolfini. Ultimo ingresso nel cast stellare della prossima serie tv Marvel; scopriamo insieme i dettagli

Daredevil: Born Again vede aggiungersi al cast stellato un’altra importante figura; il celebre attore Michael Gandolfini. Figlio d’arte del compianto James Gandolfini; il giovane Gandolfini è stato ripreso impegnato sul set nei panni di un personaggio mai conosciuto. Un semplice scatto sfuggente ma in grado di anticipare grandi novità per la serie tv Marvel.

Sebbene ancora non sia stato rivelato il ruolo della sua identità, secondo le fonti trapelate e le ultime dichiarazioni rinvenute nel web, potrebbe a tutti gli effetti trattarsi di un personaggio chiave per la serie tv, Daredevil: Born Again.

La nuova serie tv Marvel arriverà su Disney+ nell’autunno del 2024, rientrando nella Fase 5 della Marvel Cinematic Universe. Come per le stagioni precedenti, a vestire i panni del protagonista Matt Murdock/Daredevil spetterà a Charlie Cox; affiancato ancora una volta da Vincent D’Onofrio nei panni di Wilson Fisk aka Kingpin. Confermata anche la presenza di Jon Bernthal nei panni di The Punisher.

Michael Gandolfini filming a scene for ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ pic.twitter.com/jA0cYz3mVu — Marvel Scoops (@marvel_scoops) May 8, 2023

Daredevil:Born Again- Michael Gandolfini e le novità della prossima serie tv Marvel

Un scatto istantaneo preso di sfuggita. Con un indosso una semplice felpa e un jeans; Michael Gandolfini viene immortalato su un taxi nella notte tra le vie di New York. Al suo fianco, appare una donna impegnata ad aprire la portiera della vettura. Una presenza annunciata già lo scorso dicembre 2022; Gandolfini aveva espresso grande entusiasmo nel far parte del grande progetto di Daredevil: Born Again, dichiarando:

Ricordo di aver ricevuto il mio primo messaggio dal produttore, stavo guidando, e c’era scritto: ‘Benvenuto nel MCU!’ Lo vedi e ti colpisce, sai? Mi sono venute le lacrime e ho pensato: ‘Oh mio Dio! Sono molto grato e fortunato

Figlio d’arte della star de I Soprano James Gandolfini, Michael Gandolfini ha seguito le orme paterne impegnandosi negli ultimi anni, nel ruolo più iconico di Tony Soprano, nel film prequel della serie I molti santi del New Jersey. Al momento quale sia la linea guida del giovane sul set di Daredevil: Born Again non è stato definito; ma per il giovane Gandolfini potrebbe trattarsi dell’inizio di una lunga serie di progetti della Marvel Cinematic Universe.

Nonostante non sia ben chiaro se questa nuova stagione seguirà la linea guida tracciata dagli eventi precedenti narrati su Netflix; lo showrunner del Daredevil originale Erik Oleson, tranquillizza i fan sfegatati affermando:

Continuo a chiamare Daredevil: Born Again, stagione 4, ma loro cercano di insistere che non lo sia, quindi mi adeguo a qualsiasi nome vogliano darle

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, continuate a seguirci su tuttoteK per non perdere nessuna news nel mondo del cinema e delle serie tv!

