Se siete amanti dell’Universo Marvel, non dovreste proprio perdervi le migliori serie tv. Scopriamo quelle da non farsi proprio scappare

Non possiamo negarlo, questa è l’era cinematografica dei supereroi. Sono moltissimi i film Marvel che ogni anno escono al cinema e non, portando gli spettatori a vivere le gesta eroiche dei personaggi più amati. Iron Man, Spider-Man, Thor e chi più ne ha più ne metta, sono entrati a gamba tesa nell’immaginario collettivo, tanto che, anche i non fan, hanno ben presente le caratteristiche di questi personaggi. Ma Marvel non è solo film, sono molte infatti le serie tv prodotte da questa casa di produzione, fondamentali per espandere ancora di più questo universo. Scopriamole.

Le migliori serie tv Marvel

Nell’ultimo periodo anche le serie tv prodotte da Marvel sono aumentate notevolmente; per questo abbiamo deciso di stilarvi un piccolo elenco di quelle che proprio non dovreste perdervi. Queste serie tv, che in questo articolo non sono inserite in ordine di gradimento, sono tutte disponibili sulla piattaforma di Disney Plus. Dopo esservi abbonati a questa piattaforma, non vi resterà che correre nella sezione dedicata proprio a Marvel Studios, per scoprire con facilità tutti i contenuti. Ecco di seguito le serie, con relativa trama, che proprio non dovreste perdervi.

10) WandaVision | Marvel: ecco le migliori serie tv da non perdere

WandaVision è una miniserie televisiva, uscita nel 2021 ed ideata da Jac Schaeffer. Le puntate si soffermano a raccontare la vita di coppia di Wanda Maximoff e Visione, nella nuova cittadina in cui si sono appena trasferiti. La città permetterà loro di incontrare nuove persone interessanti, a cui però dovranno nascondere i loro poteri. Tutto sembra andare per il meglio, fino a che Visione non inizia a rendersi conto che qualcosa della sua tranquilla vita non va come dovrebbe. La serie, che ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica, si è conclusa, come previsto, con una sola una stagione composta da 9 episodi, che hanno per protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany.

9) The Falcon and The Winter Soldier | Marvel: ecco le migliori serie tv da non perdere

Come la precedente, anche The Falcon and The Winter Soldier è uscita nel 2021. La serie, ideata da Malcolm Spellman, con Anthony Mackie e Sebastian Stan, racconta di Sam Wilson alias The Falcon e Bucky Barnes alias The Winter Soldier. I due personaggi si ritrovano quando Sam riceve da Steve Rogers (Captain America) il suo scudo e dunque il suo ruolo. La nuova responsabilità fa sentire parecchio inadeguato l’uomo. La serie, formata da 6 episodi, ha una sola stagione.

8) What if…? | Marvel: ecco le migliori serie tv da non perdere

What if…? si distingue dagli altri prodotti seriali Marvel qui citati, poiché non è recitata da attori in carne ed ossa, ma si tratta di una serie animata, creata da A.C. Bradley e resa disponibile nel 2021. Parliamo di una serie molto originale poiché va ad indagare, in 9 puntate, come sarebbero andate le cose, se gli eventi avessero preso una piega totalmente diversa da quella mostrata. In questo modo, vengono rielaborati alcuni eventi visti nei film, creando situazioni inaspettate. La serie per ora conta una sola stagione, ma si prevedono nuove puntate.

7) Loki | Marvel: ecco le migliori serie tv da non perdere

Loki è una serie televisiva del 2021, ideata da Michael Waldron e con protagonista Tom Hiddleston. In essa si raccontano gli eventi successivi al film Avengers: Endgame (2019) e vede protagonista Loki. Finito nella sede della TVA – Time Variance Authority per aver sconfinato dalla regolare linea temporale, sarà coinvolto in una serie di eventi del tutto nuovi, all’interno di una linea temporale alternativa, che lo porterà anche ad incontrare Mobius. La prima stagione è composta da 6 episodi, ma la seconda arriverà presto.

6) Legion | Marvel: ecco le migliori serie tv da non perdere

Legion è una serie televisiva datata 2017, ideata e prodotta da Noah Hawley, con protagonista Dan Stevens. La serie, caratterizzata da un approccio innovativo che non è passato inosservato, racconta di David Haller, un uomo tormentato da disturbi psichici, che lo portano a discostarsi dalla realtà. L’uomo è infatti in balia di personalità multiple, perdite di memoria e difficoltà di attenzione. A seguito di una diagnosi di schizofrenia, viene rinchiuso nell’ospedale psichiatrico di Clockworks dove incontrerà Sydney Barrett, un’altra paziente che gli farà vedere il mondo in un modo nuovo. La serie, conclusa nel 2019, si compone di 3 stagioni.

5) Moon Knight | Marvel: ecco le migliori serie tv da non perdere

Se siete appassionati di Antico Egitto probabilmente Moon Knight fa per voi. Si tratta di una miniserie del 2022, sviluppata da Jeremy Slater e con protagonista Oscar Isaac. Essa racconta le vicende di Steven Grant, un’uomo timido e schivo, appassionato di egittologia, che scopre di soffrire di un disturbo dissociativo dell’identità. Questo disturbo lo porta a condividere il corpo con Marc Spector, un ex mercenario dalla personalità completamente diversa, servo del dio della luna egizio Khonshu. I due si ritroveranno ad indagare sulle loro identità, cercando un modo per combattere Arthur Harrow, avatar della dea Ammit. La serie è composta da una stagione, di 6 puntate.

4) Marvel’s Luke Cage | Marvel: ecco le migliori serie tv da non perdere

Conosciuta semplicemente come Luke Cage, è una serie creata da Cheo Hodari Coker, che ha per protagonista Metello Mori. Le due stagioni che la compongono, narrano di un ex detenuto che dovrà lottare con tutte le sue forze per riscattare il proprio nome e proteggere il quartiere di Harlem. Ad aiutarlo verrà in soccorso il destino: a causa di un incidente andato male infatti, egli si troverà a dover padroneggiare una forza incredibile ed una pelle indistruttibile.

3) Marvel’s Daredevil | Marvel: ecco le migliori serie tv da non perdere

Probabilmente la serie Marvel più apprezzata di sempre, Daredevil è una serie iniziata nel 2015 e conclusasi nel 2018, con protagonista Charlie Cox. Ideata da Drew Goddard, racconta dell’avvocato Matt Murdock che, dopo aver perso la vista da bambino, a causa di un incidente radioattivo, riesce a sviluppare dei sensi speciali, che gli permettono di combattere il crimine e le ingiustizie a Hell’s Kitchen, diventando il supereroe Daredevil. Marvel’s Daredevil è composta da tre stagioni, da 13 episodi ciascuno.

2) Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. | Marvel: ecco le migliori serie tv da non perdere

Agents of S.H.I.E.L.D., creata da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen è una serie nata nel 2013, anno d’esordio della serie come spin-off del film The Avengers. La serie è ambientata in un’epoca in cui è ben chiara l’esistenza di alieni e supereroi. Di fronte a questa nuova consapevolezza, seguiamo le gesta dell’Agente Phil Coulson, intento a tenere d’occhio un gruppo misterioso, chiamato Rising Tide. Per controllare questo nemico, Coulson decide di riunire alcuni agenti selezionati nell’organizzazione chiamata S.H.I.E.L.D. ed indagare su ciò che è nuovo, strano e sconosciuto, per proteggere l’ordinario dallo straordinario. La serie si compone di 7 stagioni.

1) Hawkeye | Marvel: ecco le migliori serie tv da non perdere

Hawkeye è una miniserie del 2021, ideata da Jonathan Igla, che racconta gli eventi accaduti dieci mesi dopo Avengers: Endgame. Seguiremo infatti Clint Barton, a New York, intento a lavorare insieme alla giovane Kate Bishop. Lo scopo? Conoscere e combattere i nemici nei panni di Ronin, che lo tormentano dal suo passato, così da tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Hawkeye è composta da una sola stagione, da 6 episodi.

Cosa ci aspetta?

Come potete vedere ce n’è davvero per tutti i gusti, eppure lo spettacolo non è finito. Sono molte infatti le serie e i film che Marvel ha annunciato, sia per il 2023, sia per gli anni avvenire. Questo sarà l’anno della seconda stagione di Loki e di Secret Invasion, dedicata ad un gruppo di Skrull, una razza aliena mutaforma. Nel 2024 saranno invece disponibili Echo e Ironheart. L’attesa è ancora lunga, ma noi di tuttoteK non vi lasceremo soli, saremo sempre qui, pronti ad aggiornarvi su tutte le news dedicate al mondo Marvel.

