Un nuovo live action è spuntato tra quelli in lavorazione. Si tratta di Cyberpunk 2077. Scopriamo tutti i dettagli

Ottima notizia dal mondo delle serie tv, sembrerebbe proprio che Anonymous Content, gli stessi produttori di Mr. Robot e True Detective, siano intenzionati a lavorare su un nuovissimo progetto che, siamo certi, farà fare i salti di gioia ai fan dell’amato videogioco. L’idea è infatti quella di realizzare un live action dedicato a Cyberpunk 2077. Ecco cosa sappiamo.

Il nuovo progetto | Cyberpunk 2077: in arrivo una serie live-action

L’annuncio è arrivato poche ore fa da CD PROJEKT RED, la quale ha firmato un accordo con Anonymous Content, per sviluppare un nuovissimo live action, probabilmente di stampo seriale, ambientato proprio nell’universo narrativo dell’amatissimo videogioco Cyberpunk 2077.

Per ora non abbiamo molti dettagli a riguardo, possiamo però anticiparvi che il progetto sarà nelle mani di Garret Kemble, capo della televisione di Anonymous Content Studios. Al suo fianco troveremo David Levine, Chief Creative Officer, celebre per show di grande successo, come le prime stagioni di Game of Thrones, True Detective e True Blood, oltre al film premio Oscar The Revenant.

Le prime dichiarazioni

CD PROJEKT RED si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni riguardo questo nuovo show. In una nota si legge:

Il nuovo progetto è nelle prime fasi di sviluppo e siamo alla ricerca di uno sceneggiatore per raccontare una storia, probabilmente tutta nuova, ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077. Il progetto sarà sviluppato in stretta collaborazione con il team creativo di Cyberpunk 2077.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è un videogioco di grande successo, che grazie all’amore dei fan è stato poi ripreso per diversi altri progetti, tra cui una serie anime, pubblicata sulla piattaforma Netflix. Per ora questo è tutto ciò che sappiamo. Ci vorrà ancora parecchio tempo prima che questa nuova serie possa venire alla luce; per questo vi consigliamo di continuare a seguirci, perché di notizie a riguardo ce ne saranno molte e noi di tuttotek.it di certo non ce le lasceremo sfuggire!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.