Disney Plus: guida ai nuovi abbonamenti da Novembre 2023

A partire da novembre 2023, il piano di subscriptions a Disney Plus cambierà e di molto: scopriamo insieme, in questa guida, i nuovi abbonamenti che potrete sottoscrivere dal prossimo mese

Il catalogo di film e serie TV di Disney Plus sta raggiungendo livelli molto elevati, specialmente se consideriamo il comparto Originals che, mensilmente, sforna produzioni di notevole impatto ed interesse. Il mercato però, si sa, è mutevole, e così anche gli abbonamenti della piattaforma di streaming di Disney andranno a mutare a partire dall’1 novembre 2023. La brutta notizia è che sì, è vero, i prezzi dell’abbonamento attualmente disponibile aumenteranno. La buona notizia è che l’azienda ha pensato di introdurre altre forme di subscriptions, pensate per chi vuole spendere meno e che non viene toccato minimanente dalle pubblicità. Vediamo insieme i nuovi abbonamenti a Disney Plus a partire da novembre 2023 nei prossimi paragrafi.

I nuovi abbonamenti di Disney Plus a partire da novembre: aumenti sì, ma…

Partiamo col dire che i nuovi piani di abbonamento di Disney Plus saranno disponibili solo in alcuni paesi: Gran Bretagna, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Norvegia, Svezia, Danimarca e, ovviamente, Italia. La novità più interessante è decisamente il lancio di un abbonamento che prevede le pubblicità integrate e che, quindi, andrà ovviamente a costare diametralmente meno. Dall’1 novembre, infatti, potrete abbonarvi al nuovo piano Standard con gli Ads, che si andrà ad aggiungere agli abbonamenti Standard e Premium.

La lista completa delle caratteristiche e dei prezzi la trovate qua sotto in immagine. I prezzi, riportati in Sterline nell’immagine, variano ovviamente con la conversione in Euro. L’abbonamento Standard con la pubblicità sarà effettuabile solo mensilmente ed avrà un costo di 5.99€. L’abbonamento Standard, invece, avrà un costo mensile di 8.99€ e annuale di 89.90€. L’abbonamento Premium, invece, avrà un costo mensile di 11.99€ e annuale di 119.90€.

Fino al 31 ottobre i prezzi rimarranno gli stessi, e attualmente tutti gli iscritti a Disney Plus ricevono l’equivalente del futuro abbonamento Premium. Concettualmente dunque è vero che i prezzi aumenteranno, perché per mantenere la stessa qualità di ora, dovrete pagare di più. È anche vero però che le offerte a tema Disney Plus non mancano mai e che non mancano nemmeno le opportunità di pagare meno, con gli altri due piani di abbonamento, egualmente validi. Starà a voi decidere come continuare col servizio!

E questo è tutto ciò che abbiamo da dirvi sui nuovi abbonamenti a Disney Plus che partiranno dall’1 novembre 2023. Fateci sapere che scelta prenderete voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

