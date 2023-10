Samsung OneUI 6.0: annunciata ufficialmente

Samsung ha ufficialmente presentato il prossimo major update per i suoi smartphone di punta, ecco tutte le novita della OneUI 6.0

L’ultimo major update per l’interfaccia proprietaria Samsung si mostra ufficialmente dopo le numerose beta rilasciate nel corso di questi mesi, OneUI 6.0 basata su Android 14 è realta: scopriamo insieme tutte le novità del prossimo aggiornamento.

Samsung OneUI 6.0: design più minimalista e moderno

La prima novità più evidente è il nuovo design, che si ispira all’interfaccia utente più minimal di Google. I colori sono più tenui e le icone sono più semplici e geometriche. Il risultato è un’interfaccia più pulita e moderna, che è più facile da usare e da guardare. Un esempio è la nuova tendina dei toggle rapidi, che vede una riorganizzazione totale delle icone, con una suddivisione più netta e pulita.

Maggiore personalizzazione e sicurezza



Con OneUI 6.0, Samsung offre agli utenti una maggiore personalizzazione delle impostazioni. È possibile modificare il colore del tema, la forma delle icone e la disposizione delle app, oltre ad un nuovo e rinnovato font di sistema: il One UI Sans. Inoltre, è possibile scegliere tra diversi stili per la schermata di blocco e per la schermata iniziale.

OneUI 6.0 introduce anche una serie di nuove funzionalità per migliorare la produttività e la sicurezza. Ad esempio, è possibile creare widget con più app, utilizzare la modalità multi-schermo con più app contemporaneamente e sfruttare la nuova funzionalità di sicurezza che rileva le app dannose.

Su quali dispositivi arriverà?

Di seguito una lista dei dispositivi più popolari che supportano il nuovo aggiornamento alla OneUI 6.0 basata su Android 14.

Serie Galaxy S:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Serie Galaxy A:

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Che ne pensate del nuovo major update Samsung? Il vostro dispositivo è compatibile con il nuovo aggiornamento? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!