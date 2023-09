Xiaomi 13T Series: ecco la data di presentazione

Arriva la data di presentazione streaming ufficiale dei prossimi flagship killer dell’azienda cinese, Xiaomi 13T e Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Series è prossima ad essere svelata durante un evento global a Berlino il prossimo 26 settembre, durante il quale saranno annunciati anche alcuni nuovi prodotti dell’ecosistema Xiaomi Smart Life. La presentazione inizierà alle ore 14:00 e sarà trasmessa in live streaming sul sito ufficiale Xiaomi e sui canali internazionali di Facebook, YouTube, e Twitter.

Xiaomi 13T Series: cosa aspettarsi

La serie Xiaomi 13T continuerà la collaborazione con il marchio Leica al fine di migliorare, di iterazione in iterazione, l’esperienza utente in ambito fotografia da mobile. A tal proposito riscopriamo alcune caratteristiche del suo predecessore, Xiaomi 13 Ultra. Il sistema ottico Leica incorporato in Xiaomi 13 Ultra ha caratteristiche di compattezza, grande apertura, elevate prestazioni di imaging, affidabilità e durabilità uniche. Il sistema presenta quattro fotocamere, di cui la principale dotata di un sensore da 1 pollice e di un’apertura variabile, e l’obiettivo adotta un design polinomiale di altissimo livello, che consente di raggiungere un grado di precisione nanometrica, avvicinandosi al limite ottico.

Xiaomi 13 Ultra ottimizza completamente il flusso di lavoro RAW e un maggior numero di algoritmi, è migrato nel dominio RAW per massimizzare la gamma dinamica, i dettagli e la texture dell'immagine, migliorando così in modo significativo la qualità delle immagini. La fotocamera principale supporta il formato RAW da 50MP, offrendo una maggiore risoluzione di imaging e fornendo al contempo UltraRAW multi-frame a 14 bit, che prende i dati direttamente dalla pipeline di elaborazione, offrendo una migliore risoluzione e un'elevata gamma dinamica.