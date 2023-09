TCL annuncia la nuova Serie TV 4K P74

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova Serie TV 4K P74 di TCL ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Inoltre, entrambi i modelli includono caratteristiche come 4K HDR, pannello Wide Color Gamut, HDR 10+ / HLG / Dolby Vision IQ, audio Onkyo 2.1 Dolby Atmos; ed ancora compatibilità con Google Assistant e Alexa, Google Meet, e supporto per Apple AirPlay 2 e Home Kit (solo per il modello da 98 pollici).

Per i giocatori, la Serie P74 offre soluzioni Game Master 2.0 (nel modello da 85 pollici) o Game Master Pro 2.0 (nel modello da 98 pollici). Le porte HDMI 2.1 supportano risoluzioni video elevate e impostazioni automatiche dell’immagine con bassa latenza per un’esperienza di gioco ottimale.

