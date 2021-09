Oppo Find X3 Pro Photographer Edition: svelato ufficialmente

È presente da poco sul portale Tmall, il design del nuovo Oppo Find X3 Pro Photographer Edition si ispira apertamente all’iconica macchina fotografica Kodak 35 Rangefinder ed è stato rilasciato per il momento solo in Cina

Il nuovo Oppo Find X3 Pro Photographer è un top di gamma che rappresenta un’edizione limitata del modello Find X3 Pro uscito lo scorso marzo. Anche qui sono presenti un potente SoC Qualcomm Snapdragon 888 supportato da ben 16GB di memoria RAM e 512GB di memoria ROM. A cambiare quindi è unicamente l’estetica e la cover presente in confezione dal momento che la componentistica interna rimane invariata.

Oppo Find X3 Pro Photographer: scheda tecnica

La dotazione hardware completa prevede:

Display: OLED da 6,7″ (1440x3216p), 525ppi, frame rate adattivo 10-120 Hz, HDR10+, Gorilla Glass 5 ;

da ; CPU: SoC Qualcomm Snapdragon 888 ;

; GPU: Adreno 660 ;

; RAM: 16GB ;

; ROM: 512GB per archiviazione interna;

per archiviazione interna; fotocamera posteriore: principale da 50MP , ottica f/1.8 + Ultra grandangolare da 50MP , ottica f/2.2 + obiettivo macro da 5MP , ottica f/3.0 + lente profondità da 13MP , ottica f/2.4;

, ottica f/1.8 + Ultra grandangolare da , ottica f/2.2 + obiettivo macro da , ottica f/3.0 + lente profondità da , ottica f/2.4; fotocamera anteriore: 32MP ;

; connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo ;

; batteria: 4500mAh, ricarica SuperVOOC 2.0 65W, wireless VOOC Air 30W;

dimensioni: 163,6 x 74 x 8,26mm ;

; peso: 193g ;

; OS: Android 11 ColorOS 11.2

Oppo Find X3 Pro Photographer: analisi

Una delle caratteristiche fondamentali del pannello OLED da 6,7″ del nuovo Oppo Find X3 Pro Photographer Edition risiede nel suo refresh rate adattivo da 10 a 120Hz. Questa caratteristica sarà molto apprezzata in ambito videoludico potendo beneficiare di immagini estremamente fluide. Essendo un display OLED, inoltre, i colori saranno particolarmente vividi ed i neri assoluti. Il potente SoC Qualcomm Snapdragon 888 offrirà solide performance in qualunque contesto, merito anche dei 16GB di memoria RAM nonché della memoria ROM con una capacità di archiviazione mastodontica: 512GB. Vale la pena osservare che sono presenti il modem 5G per una velocità di download/upload elevatissima ed il modulo NFC per poter effettuare pagamenti contactless. La batteria da 4500mAh dovrebbe assicurare un’operatività di un’intera giornata con un uso moderato del telefono. Il comparto fotografico, infine, grazie al sensore principale Sony da 50MP elaborerà scatti di buona qualità.

