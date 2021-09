NBA 2K22: guida rapida su come guadagnare VC gratis

In questa nostra guida vi spiegheremo come guadagnare la valuta virtuale VC in NBA 2K22, ma alla vecchia maniera: completamente gratis!

Le valute virtuali nei titoli sportivi e, in generale, competitivi sono ormai usanza comune, ma anche senza microtransazioni è possibile sbloccare contenuti e in questa nostra guida vi spiegheremo come guadagnare gratis i VC di NBA 2K22. Questa valuta, il cui acronimo sta per Virtual Currency (letteralmente “valuta virtuale”), è alla base di tutti gli upgrade agli Attributi del vostro MyPlayer in MyCareer. Potete usare inoltre la valuta per acquistare animazioni dal Negozio animazioni, oggetti cosmetici come i vestiti, e persino i pacchetti di carte in Myteam. Imparare a non spendere, dunque, è fondamentale.

Quali spese vado ad evitare?

Siccome l’intero (ed ottimo) game design di NBA 2K22 verte sui VC, va da sé che guadagnare la valuta solo giocando (quindi gratis) può essere difficile se non si sa come farlo. Forse è il caso di sapere prima di quanto il titolo di 2K ci alleggerirà il portafogli. I prezzi sono ovunque sullo store, e possono variare in base alla zona. Per noi italiani, 5000 VC costano 1,99 euro, 15.000 ne costano 4,99, 35.000 ne richiedono 9,99, per 75.000 dovremo pagarne 19,99, 200.000 ne costano 49,99 e, infine, 450.000 corrispondono a 99,99 euro. Se avete l’edizione per il 75° anniversario avrete già 100.000, ma ogni tanto vedrete anche sconti.

Redimere la ricompensa giornaliera – NBA 2K22: come guadagnare VC gratis

Ogni giorno in NBA 2K22 potrete ottenere e guadagnare occasionalmente dei VC gratis dalla vostra ricompensa giornaliera, se sapete come ottenerla. Per farlo, dovrete consultare la statua della vostra affiliazione, con la quale è possibile anche ottenere boost di esperienza o sconti sui vestiti. Assicuratevi solo di incassare il malloppo ogni giorno, se volete assicurarvi di avere un metodo in più per far ingrassare un po’ il vostro portafoglio in-game. Non c’è infatti garanzia che si tratti appunto di fondi virtuali, ma ad una possibilità non si dice mai di no, d’altronde. Non credete?

Guardare la TV – NBA 2K22: come guadagnare VC gratis

Il titolo del gioco viene omaggiato anche in-game con NBA 2KTV (forse per assonanza tra “two-two” e “tivù”, ma questa sarebbe una semplice traduzione fortunata). Trattasi dello show settimanale accessibile dalla schermata principale o durante MyCareer con il proprio smartphone (tasto sinistro della croce digitale) con l’app di 2KTV. In ogni episodio, gli elementi interattivi permetteranno ai giocatori di poter rispondere a delle domande o di votare. La possibilità di guadagnare VC fa di questo uno dei metodi più comodi, rapidi e semplici per massimizzare gli “introiti”.

Massimizzare la stima draft – NBA 2K22: come guadagnare VC gratis

Prima di capire come guadagnare dei VC gratis, ponetevi questa domanda: in NBA 2K22, vi conviene più andare al college o alla G League in MyCareer? Beh, se mirate a massimizzare il vostro Salario iniziale, allora dovrete puntare ad entrambe. Iniziate al College e vincete il Campionato Nazionale, poi vincete la G League per fare di voi la prima scelta nella proiezione draft. Questo vi garantirà un Salario iniziale di fino a 750 VC per ogni partita, che potrete migliorare tramite approvazioni che frutteranno alla squadra un alto gradimento. Se volete sapere quale agente scegliere, dirigetevi alla Palmer Athletic Agency o a Berry & Associates in MyCareer.

Completare le missioni – NBA 2K22: come guadagnare VC gratis

Nel gioco vi attendono dozzine di Missioni, molte delle quali hanno un limite di tempo. Assicuratevi di giocare ogni giorno e di finirne quante più possibile per guadagnare i vostri VC. Le ricompense per ciascuna sono elencate sull’apposita schermata, e richiedono pochi minuti ciascuna. Se potete vincere la gara della settimana, otterrete al volo un bel milioncino di VC, il che significa che ogni settimana in Città nascerà un milionario. Se vi serve aiuto con il quiz di musica… potete sempre ascoltarne di più, naturalmente.

Giocare al Daily Pick’em – NBA 2K22: come guadagnare VC gratis

Da non confondersi con il Texas Hold’em (vi preghiamo di non farlo), il Daily Pick’em è un po’ come gli altri metodi di NBA 2K22 per guadagnare VC gratis. Un elemento da gioco d’azzardo c’è: ci sono punti nella Città e nel Quartiere in cui potrete pronosticare i vincitori delle vere partite di NBA. Non sappiamo cosa ne pensi il PEGI, ma di certo avrete modo di raggranellare VC in base ai risultati. Se poi riuscite a prevedere una settimana intera, avrete di che nuotare (virtualmente) nell’oro.

Giocare a basket – NBA 2K22: come guadagnare VC gratis

Dovrebbe essere scontato, ma che si tratti del campionato nella modalità MyNBA, del progresso in MyCareer o di partite casuali nella Città, i VC vi pioveranno in testa… a una condizione. Dovrete infatti giocare bene, ma d’altronde già dovreste saperlo fare. Come parte di MyTeam, però, non potrete guadagnare VC; vi ritroverete invece con dei Punti MT.

Inserire il codice spogliatoio – NBA 2K22: come guadagnare VC gratis

Se non sapete più come guadagnare altri VC gratis in NBA 2K22, tenete d’occhio tutti i codici spogliatoio che trovate per potenziali ricompense. Sebbene di solito si tratti di pacchetti di carte MyTeam, gettoni e ricompense cosmetiche, ogni tanto 2K Sports distribuisce denaro virtuale con questi codici, quindi occhi aperti!

Firmare accordi lucrativi di approvazione

Per finire, il progresso di MyCareer vi permetterà di creare un Brand personale in diverse categorie, che includono quanto siete inclini alla mentalità di squadra, alla vistosità o alla strategia aziendale. Le varie Missioni sviluppano un certo tipo di talento, portando allo sblocco di approvazioni lucrative con cui ottenere diversi contratti. Stipulandoli otterrete VC, ma costruire un brand personale bilanciato è una vera sfida. Assicuratevi di crearvi delle carriere secondarie nei campi di musica e moda… e, chiaramente, fatevi onore in campo. Le approvazioni attendono solo voi.

