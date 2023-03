MWC 2023: Nokia lancia il primo telefono riparabile dall’utente

Nokia lancia al MWC 2023 il primo telefono riparabile dall’utente e trasferisce la produzione degli smartphone 5G in Europa

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia l’uscita di tre nuovi smartphone: Nokia G22, Nokia C32 e Nokia C22. Tutti e 3 i dispositivi offrono una durata della batteria fino a tre giorni, mentre i due device della Serie C assicurano anche notevoli miglioramenti nella qualità di imaging. Il Nokia G22 vanta invece un primato, è il primo smartphone Nokia riparabile dall’utente grazie alla collaborazione con iFixit. Non solo, HMD annuncia l’avvio del processo che lo renderà il primo fornitore globale di smartphone a trasferire la produzione in Europa.

Le persone amano i dispositivi di qualità e di lunga durata e non dovrebbero scendere a compromessi sul prezzo. Il nuovo Nokia G22 è costruito appositamente per essere eventualmente riparato comodamente da casa in modo da poterlo tenere e utilizzare ancora più a lungo. Invece, l’imaging avanzato di Nokia C32 e la maggiore durata del C22 portano ancora più valore e qualità alla serie C.

– Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD Global.

“Siamo molto lieti di annunciare questo primo passo nel nostro percorso di trasferimento della produzione di dispositivi 5G in Europa. Il marchio Nokia ha una lunga storia di successi nel mercato europeo e con questa mossa continueremo a rafforzare la nostra posizione di unico grande fornitore europeo di smartphone”, prosegue Jean-Francois Baril, Co-Founder, Chairman and CEO di HMD Global.

MWC 2023 Nokia G22: il primo smartphone Nokia con la possibilità di essere riparato direttamente a casa propria

Nokia G22 è il primo smartphone Nokia progettato appositamente per essere facilmente riparabile, portando la longevità dei telefoni di HMD a un livello superiore. In collaborazione con iFixit, comunità globale volta a promuovere e perseguire la causa della riparazione dei dispositivi elettronici al posto di gettarli tra i rifiuti, è possibile accedere facilmente a guide per la riparazione e a parti di ricambio a prezzi accessibili, come ad esempio nel caso di una sostituzione di uno schermo danneggiato, una porta di ricarica piegata o una batteria non più performante. Il nuovo smartphone della serie G è inoltre dotato di una scocca in plastica riciclata al 100%, OZO Playback in grado di offrire bassi migliori e un suono più chiaro, più 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android™, 3 anni di aggiornamenti mensili per la sicurezza e 36 mesi di garanzia senza costi aggiuntivi.

“Con la crescente richiesta da parte dei consumatori di dispositivi più sostenibili e duraturi, la possibilità di riparare il proprio smartphone in maniera semplice e conveniente diventerà un elemento di differenziazione fondamentale nel mercato della telefonia”, spiega Ben Wood, Chief Analyst di CCS Insight. “La nostra ultima ricerca lo conferma: al di fuori del periodo di garanzia, circa metà degli intervistati e possessori di smartphone hanno dichiarato l’interesse a poter riparare il proprio dispositivo a un costo ragionevole e autonomamente in caso di rottura”.

MWC 2023 Nokia C32: offre la più alta qualità di imaging della serie C

Con una fotocamera da 50MP e algoritmi imaging stellari, Nokia C32 offre un sistema di riproduzione delle immagini avanzato a un prezzo ancora più accessibile. Si presenta con un disegno raffinato, una finitura in vetro temperato e pareti laterali eleganti e dritte che conferiscono alla serie C un design premium. Con l’ultima versione di Android 13, Nokia C32 è uno smartphone in grado di garantire agli utenti un’esperienza sempre più moderna e personalizzabile.

MWC 2023 Nokia C22: l’instancabile smartphone di HMD Global

Nokia C22 si presenta con una qualità costruttiva eccezionale capace di superare la concorrenza nei rigorosi test di resistenza a cadute e colpi. Nokia C22 è pronto ad affrontare tutti gli imprevisti quotidiani grazie alla protezione IP52 contro schizzi e polvere, al vetro temperato 2,5D del display e alla scocca in metallo presente all’interno di un robusto design unibody in policarbonato. È dotato di potenti algoritmi di imaging in una migliorata doppia fotocamera da 13MP che consente di catturare immagini nitidamente dettagliate in qualsiasi condizione di luce.

Al via il trasferimento della produzione di smartphone in Europa

Per rafforzare ulteriormente le sue promesse in materia di sicurezza, HMD Global è pronta a compiere i primi passi di un percorso che la porterà a diventare il primo grande fornitore globale di smartphone con produzione in Europa. Nella prima fase di questo percorso – nel 2023 – l’azienda svilupperà la capacità e i processi di produzione dei dispositivi 5G direttamente in Europa. Questi nuovi sviluppi raffigurano il continuo impegno di HMD Global a condurre operazioni sicure e trasparenti nel continente europeo.

Prezzi e disponibilità

Nokia G22 sarà disponibile nei colori Meteor Grey e Lagoon Blue e nella configurazione 4/128 GB a partire da 189 euro. Kit di montaggio e pezzi di ricambio per Nokia G22 saranno disponibili sul sito ufficiale di iFixit.com in Europa, compreso display, batteria e porta di ricarica. I prezzi verranno comunicati prossimamente. Nokia C32 sarà disponibile nei colori Charcoal, Autumn Green e Beach Pink e nella configurazione 4/64 GB a partire da 149 euro. Nokia C22 sarà disponibile nei colori Midnight Black e Sand e nella configurazione 2/64 GB a partire da 129 euro.

È possibile acquistare il nuovo caricatore Nokia 65W Dual Port, che garantisce una ricarica più rapida ed è realizzato con una custodia al 70% composta da materiali riciclati, sul sito ufficiale di Nokia a 49,99€.