HUAWEI Nova 11i: arriva ufficialmente in Italia

Huawei annuncia in Italia HUAWEI nova 11i, il nuovo smartphone della famiglia nova disponibile nelle colorazioni Menta e Nero su Huawei Store

HUAWEI nova 11i eredita il design delle fotocamere Star Ring delle generazioni precedenti che trae ispirazione dall’immagine di due stelle in orbita nello spazio. Il display è delimitato da cornici ultrasottili di 1 mm, con un rapporto schermo-corpo del 94,9% e uno spessore di soli 8,55 mm. Grazie al peso di 193 g, è possibile tenere il device in una sola mano e portarlo con sé ovunque, in tasca o anche in una piccola borsa. HUAWEI nova 11i è disponibile in due tonalità che richiamano i colori della natura: Mint Green e Starry Black.

HUAWEI Nova 11i: durata della batteria infinita grazie alla ricarica rapida

HUAWEI nova 11i è dotato di HUAWEI SuperCharge Turbo da 40 W che porta la batteria al 60% dopo soli 30 minuti di ricarica. Dieci minuti di ricarica sono sufficienti per 12 ore di chiamate, 6 ore di riproduzione video, 2 ore di gioco e 23 ore di riproduzione musicale locale. Lo smartphone vanta anche un sistema di protezione della carica della batteria a 22 strati che consente di caricare il device a pieno ritmo e in tutta tranquillità. La batteria da 5000 mAh è progettata per alimentare lo smartphone ogni giorno e gestire il consumo limitando l’energia in caso di app non essenziali e risparmiarla per attività più importanti nel corso della giornata come lo studio o il lavoro.

Visione immersiva e coinvolgente

Grazie all’ampio schermo da 6,8 pollici con un rapporto schermo-corpo del 94,9% e una cornice ultrasottile di 1 mm e alla frequenza di campionamento del tocco variabile fino a 270 Hz, HUAWEI nova 11i offre una visione coinvolgente e fluida. Il device integra algoritmi avanzati e la soluzione audio Histen 8.1 per una migliore qualità dell’audio e offre funzioni che migliorano la visualizzazione come la regolazione della luce, le modalità notturna, eBook e Eye Protect per una visione più confortevole in condizioni di scarsa illuminazione.

HUAWEI Nova 11i: fotografia e versatilità grazie alla doppia fotocamera AI

La fotocamera posteriore principale da 48 MP ha un’apertura f/1,8, un sensore da 1/2 pollice e supporta la tecnologia di fusione dei pixel 4-in-1 per generare pixel più grandi da 1,6 μm. La fotocamera ad alta risoluzione funziona perfettamente per scatti in formato RAW in più scenari e permette di catturare immagini di qualità in ambienti poco luminosi e in controluce.

In particolare, Super Night Shot 2.0 migliora anche il livello di purezza e la resa dei dettagli in contesti notturni e in penombra per ottenere scatti luminosi e nitidi e, in caso di ritratti, aiuta a cogliere postura e movimenti in modo più autentico. AI Snapshot utilizza, infatti, un algoritmo di rilevamento del movimento proprietario di Huawei che traccia il movimento in tempo reale e regola la velocità dell’otturatore; in questo modo è possibile scattare foto nitide nelle più svariate situazioni, ad esempio agli amici durante un viaggio o mentre giocano a paintball. Per quanto riguarda i selfie, la fotocamera da 16 MP supporta la segmentazione dei ritratti e i selfie retroilluminati; inoltre, AI Beauty 5.1 integra algoritmi e funzioni di abbellimento AI che migliorano i tratti del viso e levigano la pelle.

HUAWEI Nova 11i: massimizzazione dello spazio di archiviazione

Per ovviare i problemi di archiviazione causati dalla cache delle app delle numerose funzioni disponibili sullo smartphone, HUAWEI nova 11i è dotato di una memoria di 128 GB. Lo spazio a disposizione è sufficiente per memorizzare fino a 160 episodi televisivi, 10.000 canzoni o 70 film in ultra HD. Scaricare app, giochi e file di grandi dimensioni non sarà più un problema.

HUAWEI Nova 11i: EMUI 13, esperienze più smart per tutti

HUAWEI nova 11i supporta la versione software EMUI 13, riconoscibile dalla schermata iniziale per lo stile minimalista e le numerose personalizzazioni che offre agli utenti. I widget di servizio consentono di passare il dito sull’icona di un’applicazione per generare un widget, che può essere ingrandito o rimpicciolito, nascosto o visualizzato, o mantenuto nella stessa dimensione. Grazie alla funzione “swipe-to-access”, i widget di servizio consentono di accedere direttamente, tramite scorrimento, a una vasta gamma di funzionalità dei contenuti.

In termini di privacy e sicurezza, Huawei continua a investire in tecnologie all’avanguardia per garantire agli utenti un’esperienza trasparente e controllabile. Privacy Center permette di vedere come si comportano le app: raccoglie tutte le informazioni sensibili a cui un’app accede in tempo reale, visualizza i profili di comportamento in grafici e fornisce suggerimenti proattivi per la protezione della privacy in caso di app a rischio. Security Center offre agli utenti una chiara percezione del livello di sicurezza del proprio dispositivo: ne visualizza lo stato attuale, esegue scansioni e rimuove i virus, blocca i comportamenti molesti e protegge automaticamente i pagamenti; inoltre, identifica in modo proattivo i rischi e fornisce suggerimenti sulla sicurezza. Per un’esperienza smart più inclusiva, la modalità Senior offre sette livelli di regolazione del display con zoom e impostazioni ottimizzate per il touchscreen, aiuta gli utenti più anziani a rimuovere le app mobili dannose e a ridurre il rischio di furto di dati.

Disponibilità e prezzi

HUAWEI Nova 11i è disponibile nelle colorazioni Menta e Nero su Huawei Store al prezzo di 279,90 euro. Avete intenzione di acquistare lo smartphone Huawei? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!