Scopriamo qualcosa di più su una delle pellicole in concorso alla 76ª edizione del Festival di Cannes: May December, di Todd Haynes

Ormai nel vivo della manifestazione, il Festival di Cannes continua ad accogliere ospiti e nuovi film. Tra questi, ha fatto il suo esordio May December, il nuovo lavoro di Todd Haynes, che ha per protagoniste due attrici di grande successo: Natalie Portman e Julianne Moore. Il regista, che già può vantare una vittoria nell’edizione del 1998 con Velvet Goldmine, è tornato alla kermesse con un film nato solo dopo 23 giorni di riprese ed ispirato da grandi pellicole di successo, come Persona (1966), Domenica, maledetta domenica (1971), Viale del tramonto (1950) e Il laureato (1967). Scopriamo trama, cast e qualche curiosità su questa nuova pellicola da non perdere.

Le parole del regista | May December: a Cannes il film con Natalie Portman e Julianne Moore

Prima di approdare a Cannes, Todd Haynes si è soffermato a parlare del suo nuovo lavoro, ai microfoni di The Hollywood Reporter, spiegando come è nato il nuovo progetto. Sembrerebbe proprio che sia stata la stessa Natalie Portman e il suo team di produttori a presentargli il progetto, durante il periodo della pandemia. La proposta è parsa ad Haynes “scritta con una moderazione, un’intelligenza e una perspicacia avvincenti, sia per quanto riguarda il luogo, sia per le persone, tenendomi in uno stato di costante anticipazione e incertezza morale in modi che ho trovato eccitanti“. Il regista si è soffermato poi sull’importanza che ha Cannes per lui:

Adoro il Festival del cinema di Venezia e ho avuto grandi anteprime e storia a Venezia, ma Cannes è Cannes. Sarò in Francia con la mia retrospettiva, che è una retrospettiva completa della mia carriera, verrà mostrato tutto ciò che ho fatto. Poi si arriva a mostrare May December, e questo sarebbe possibile solo se si opta per Cannes.

Trama e cast

La pellicola racconta la storia di un’attrice, Elizabeth Berry, recatasi in Georgia con lo scopo di reperire informazioni su Gracie Atherton-Yoo, una donna sposata con un uomo molto più giovane di lei e per questo, sempre sotto i riflettori della stampa. La storia d’amore dei due è diventata il soggetto di un film in cui proprio Elizabeth sarà la protagonista. Durante le ricerche dell’attrice però, Gracie inizierà a dare segni di cedimento.

Il cast include attori di grande successo, a cominciare dalle due protagoniste, Natalie Portman e Julianne Moore, la quale ha già lavorato con Haynes in passato, in film come Io non sono qui, Safe e Lontano dal paradiso. Al loro fianco Cory Michael Smith, Charles Melton, Piper Curda, Drew Scheid, D.W. Moffett ed Elizabeth Yu. Senza dimenticare Kelvin Han Yee, Charles Green, Jocelyn Shelfo, Allie McCulloch, Hans Obma, Hailey Wist, Lawrence Arancio, Gabriel Chung. May December si basata su una storia di Burch e Alex Mechanik e su una sceneggiatura di Samy Burch. Marcelo Zarvos si è invece occupato della colonna sonora.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.